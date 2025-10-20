El ejercicio que es mejor que caminar y convierte el movimiento en energía

Caminar y correr dejan de ser opciones saludables, si consideras esta opción simple y que beneficia a las articulaciones.

El ejercicio tiene que ser parte de tu día a día para mantener la salud en general y prevenir enfermedades crónicas. En el último tiempo, se ha dicho que caminar y correr son actividades recomendadas por profesionales que ayudan a mejorar el ritmo cardíaco y mejorar la resistencia, pero se reveló que andar en bicicleta trae mayores beneficios.

La bicicleta es uno de los medios de transporte más eficientes que se han inventado ya que permite recorrer grandes distancias en menos tiempo y con menos esfuerzo. Gracias a sus dos ruedas y cadenas se puede regular el esfuerzo según el terreno y evitar que las articulaciones reciban impactos constantes.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy0yzgrxvrno Andar en bicleta es una actividad perfecta para reducir el estrés. Getty Images Las diferencias entre caminar y andar en bicicleta Cuando caminamos o corremos, caemos hacia adelante de forma controlada y las piernas tienen que moverse en amplios arcos para levantar el peso con cada zancada. Ese movimiento consume mucha energía, en cambio, en la bicicleta las piernas se mueven en un ciclo corto y circular que requiere un menor esfuerzo.

A su vez, al caminar o correr, cada paso genera una pequeña colisión que podemos notar a través del golpe del zapato contra el pavimento y hace que se sienta una vibración en todo el cuerpo. Pero toda esa energía se desperdicia porque se transforma en calor que después pasa por músculos y articulaciones.