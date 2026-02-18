El ejercicio más común que reduce el riesgo cardíaco y no es bicicleta fija

Ni caminar ni pedalear bicicleta fija: el ejercicio que suma salud. El hábito simple que mejora la circulación y los riesgos cardíacos.

El sedentarismo se volvió uno de los mayores enemigos del corazón. Con la edad, el riesgo crece y el cuerpo lo siente. Estudios científicos advierten que pasar muchas horas sentado se asocia a más enfermedades cardiovasculares y a mayor mortalidad. La buena noticia es clara: no hace falta gimnasio ni bicicleta estática y este ejercicio ayuda mucho.

Un ejercicio que impacta La falta de actividad física se relaciona con hipertensión, colesterol alto y diabetes. A partir de los 65 años, estos riesgos se disparan. Investigaciones de largo plazo muestran que cada hora extra diaria sentado eleva en 6,4% el riesgo de muerte por causas cardiovasculares.

Los argentinos, cada vez más sedentarios. Foto: Adrian Swancar El sedentarismo hace daño. Foto: Adrian Swancar Un estudio publicado en The Lancet refuerza una idea sencilla: todo movimiento suma. No todos logran entrenar una hora diaria, pero incluso lapsos breves de actividad moderada generan beneficios reales. Cinco minutos activos ya marcan diferencia en la salud del corazón y del sistema circulatorio.

Eso abre una pregunta directa: si no caminar ni pedalear, ¿qué hacer? La respuesta está más cerca de lo que muchos creen. Subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios más completos y accesibles. No requiere equipamiento, se adapta a rutinas diarias y activa grandes grupos musculares.

Tan beneficioso es subir escaleras como bajarlas. Getty Images Las escaleras elevan la frecuencia cardíaca, mejoran el flujo sanguíneo y fortalecen piernas y glúteos. Funcionan como actividad aeróbica y también como trabajo de fuerza. Estudios de la American Heart Association y de la revista Preventive Medicine vinculan este hábito con menor riesgo cardiovascular.