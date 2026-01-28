El dip perfecto para el verano: hummus casero, económico y rendidor

Esta receta de hummus casero es ideal para el verano : fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. A base de garbanzos y tahini, es perfecta para picadas, entradas o como acompañamiento de platos livianos. Cremoso, lleno de sabor y súper versátil, se adapta a comidas informales y mesas frías. ¡Manos a la obra!

El dip perfecto para el verano, hummus casero

3 a 5 cucharadas de agua fría

60 ml de aceite de oliva

1- Colocar los garbanzos en la licuadora o procesadora.

2- Agregar el tahini, el jugo de limón y el ajo.

3- Procesar hasta obtener una pasta espesa.

4- Incorporar el comino, la sal y el aceite de oliva.

5- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura cremosa.

6- Ajustar sal y limón a gusto.

Beneficios de los garbanzos

Son una excelente fuente de proteínas vegetales.

Aportan mucha fibra y mejoran la digestión.

Ayudan a generar saciedad y controlar el apetito.

Contribuyen a regular el colesterol.

Aportan hierro, magnesio y zinc.

Ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

Son buenos para la salud intestinal.

Brindan energía sostenida y natural.

Podés añadirle los toppings que quieras a este hummus de verano delicioso

De la cocina a la mesa

Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y, si querés, pimentón por encima. Acompaña perfecto panes, vegetales crudos, carnes o wraps. También funciona como untable para sandwiches o base de bowls, sumando sabor y textura sin complicaciones. Prepararlo es super sencillo, solo necesitás seguir nuestras recomendaciones. Ahora ¡a disfrutar!