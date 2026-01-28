El dip perfecto para el verano: hummus casero, económico y rendidor
Receta de hummus casero ideal para el verano: cremoso, saludable y fácil, perfecto para picadas, entradas y comidas livianas.
Esta receta de hummus casero es ideal para el verano: fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. A base de garbanzos y tahini, es perfecta para picadas, entradas o como acompañamiento de platos livianos. Cremoso, lleno de sabor y súper versátil, se adapta a comidas informales y mesas frías. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
-
400 gramos de garbanzos cocidos (1 lata escurrida)
3 cucharadas de tahini
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo
60 ml de aceite de oliva
1/2 cucharadita de comino
Sal a gusto
3 a 5 cucharadas de agua fría
Paso a paso para lograr un hummus perfecto
1- Colocar los garbanzos en la licuadora o procesadora.
2- Agregar el tahini, el jugo de limón y el ajo.
3- Procesar hasta obtener una pasta espesa.
4- Incorporar el comino, la sal y el aceite de oliva.
5- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura cremosa.
6- Ajustar sal y limón a gusto.
Beneficios de los garbanzos
-
Son una excelente fuente de proteínas vegetales.
Aportan mucha fibra y mejoran la digestión.
Ayudan a generar saciedad y controlar el apetito.
Contribuyen a regular el colesterol.
Aportan hierro, magnesio y zinc.
Ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
Son buenos para la salud intestinal.
Brindan energía sostenida y natural.
De la cocina a la mesa
Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y, si querés, pimentón por encima. Acompaña perfecto panes, vegetales crudos, carnes o wraps. También funciona como untable para sandwiches o base de bowls, sumando sabor y textura sin complicaciones. Prepararlo es super sencillo, solo necesitás seguir nuestras recomendaciones. Ahora ¡a disfrutar!