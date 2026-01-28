Presenta:

El dip perfecto para el verano: hummus casero, económico y rendidor

Receta de hummus casero ideal para el verano: cremoso, saludable y fácil, perfecto para picadas, entradas y comidas livianas.

Candela Spann

Verano delicioso, hummus perfecto para sumar a tus comidas
Shutterstock

Esta receta de hummus casero es ideal para el verano: fresca, nutritiva y muy fácil de preparar. A base de garbanzos y tahini, es perfecta para picadas, entradas o como acompañamiento de platos livianos. Cremoso, lleno de sabor y súper versátil, se adapta a comidas informales y mesas frías. ¡Manos a la obra!

El dip perfecto para el verano, hummus casero

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 400 gramos de garbanzos cocidos (1 lata escurrida)

  • 3 cucharadas de tahini

  • Jugo de 1 limón

  • 1 diente de ajo

  • 60 ml de aceite de oliva

  • 1/2 cucharadita de comino

  • Sal a gusto

  • 3 a 5 cucharadas de agua fría

Paso a paso para lograr un hummus perfecto

1- Colocar los garbanzos en la licuadora o procesadora.

2- Agregar el tahini, el jugo de limón y el ajo.

3- Procesar hasta obtener una pasta espesa.

4- Incorporar el comino, la sal y el aceite de oliva.

5- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura cremosa.

6- Ajustar sal y limón a gusto.

Beneficios de los garbanzos

  • Son una excelente fuente de proteínas vegetales.

  • Aportan mucha fibra y mejoran la digestión.

  • Ayudan a generar saciedad y controlar el apetito.

  • Contribuyen a regular el colesterol.

  • Aportan hierro, magnesio y zinc.

  • Ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.

  • Son buenos para la salud intestinal.

  • Brindan energía sostenida y natural.

Podés añadirle los toppings que quieras a este hummus de verano delicioso
Podés añadirle los toppings que quieras a este hummus de verano delicioso

De la cocina a la mesa

Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y, si querés, pimentón por encima. Acompaña perfecto panes, vegetales crudos, carnes o wraps. También funciona como untable para sandwiches o base de bowls, sumando sabor y textura sin complicaciones. Prepararlo es super sencillo, solo necesitás seguir nuestras recomendaciones. Ahora ¡a disfrutar!

