El curioso método de la cuchara en la ventana: para qué sirve realmente

Este curioso truco casero con una simple cuchara y la ventana puede ser la solución económica para combatir el problema de la humedad en tu hogar.

La acumulación de humedad en el interior de las viviendas es uno de los dolores de cabeza más comunes, especialmente en invierno o en ambientes con ventilación deficiente. Ante la necesidad de encontrar alternativas económicas hay un truco casero: el método de la cuchara.

Una cuchara en la ventana La implementación de este sistema no requiere de productos químicos ni de tecnología. Solo hace falta seguir algunos simples pasos. Se necesitará una cuchara metálica convencional preferentemente de acero inoxidable.

Luego se coloca el cubierto apoyado sobre el marco inferior de la ventana. En tanto, la parte cóncava (la "cabeza" de la cuchara) debe quedar orientada hacia el exterior de la casa, mientras que el mango debe apuntar hacia el interior del ambiente.

cuchara La cuchara en la ventana gana terreno. Al colocarla en esa posición específica se genera un punto de atracción térmica que capta el vapor de agua suspendido en el aire antes de que este se asiente por completo sobre los cristales.

Aunque parezca una solución mágica, la efectividad de este truco se basa en un principio físico elemental relacionado con los puntos de condensación. El agua presente en el aire en forma de vapor se transforma en líquido cuando entra en contacto con una superficie que está a una temperatura significativamente más baja. Normalmente, esa superficie suele ser el vidrio de la ventana.