El cine según Tarantino: las mejores películas del siglo XXI que merecen tu atención

Quentin Tarantino, una de las voces más respetadas de la industria del cine, compartió sus películas predilectas de este siglo. A través del podcast de Bret Easton Ellis, el director de Pulp Fiction mencionó cuáles son las obras que lo emocionan y que considera esenciales. Su selección abarca grandes títulos de acción, drama y policial, con sorpresas inesperadas.

Las películas imprescindibles de Tarantino Entre los títulos que más apreció, Tarantino destacó Perdidos en Tokio, la delicada obra de Sofia Coppola. Comentó que dialogó con Pedro Almodóvar sobre la película, y ambos coincidieron en su atractivo. La describieron como una película sobre historias femeninas que resulta muy deliciosa en su sencillez. Es un drama pausado y cautivador que se ganó un lugar de honor en su lista.

tarantino David Fincher, con quien el director está colaborando ahora en proyectos futuros, también forma parte de la selección. De su filmografía, Tarantino eligió el policial Zodíaco, una joya de suspenso y meticulosa investigación. Aseguró que cada seis o siete años siente el impulso de verla otra vez. Es una experiencia de lujo a la que se entrega sin dudar por su gran calidad de producción.

tarantino2 Otra película que ingresó al top 10 fue la obra australiana Mad Max: Fury Road, una explosión de adrenalina en el desierto. Esta producción, en muy poco tiempo, ya se estableció como un título de culto masivo en todo el mundo.

En relación con Christopher Nolan, un autor fundamental del cine actual, Tarantino eligió Dunkerque. Anteriormente, expresó que las tomas increíbles que te dejan sin aliento están en el segmento inicial de la película. Es un logro cinematográfico inmenso que pocos directores alcanzan con esa potencia visual y narrativa. No obstante, nota que la historia sigue una línea más tradicional después de la secuencia impactante.