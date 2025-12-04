El cine según Tarantino: las mejores películas del siglo XXI que merecen tu atención
Esta selección de películas demuestra el ojo atento y el criterio amplio que Tarantino posee para apreciar el cine contemporáneo.
Quentin Tarantino, una de las voces más respetadas de la industria del cine, compartió sus películas predilectas de este siglo. A través del podcast de Bret Easton Ellis, el director de Pulp Fiction mencionó cuáles son las obras que lo emocionan y que considera esenciales. Su selección abarca grandes títulos de acción, drama y policial, con sorpresas inesperadas.
Las películas imprescindibles de Tarantino
Entre los títulos que más apreció, Tarantino destacó Perdidos en Tokio, la delicada obra de Sofia Coppola. Comentó que dialogó con Pedro Almodóvar sobre la película, y ambos coincidieron en su atractivo. La describieron como una película sobre historias femeninas que resulta muy deliciosa en su sencillez. Es un drama pausado y cautivador que se ganó un lugar de honor en su lista.
Te Podría Interesar
David Fincher, con quien el director está colaborando ahora en proyectos futuros, también forma parte de la selección. De su filmografía, Tarantino eligió el policial Zodíaco, una joya de suspenso y meticulosa investigación. Aseguró que cada seis o siete años siente el impulso de verla otra vez. Es una experiencia de lujo a la que se entrega sin dudar por su gran calidad de producción.
Otra película que ingresó al top 10 fue la obra australiana Mad Max: Fury Road, una explosión de adrenalina en el desierto. Esta producción, en muy poco tiempo, ya se estableció como un título de culto masivo en todo el mundo.
En relación con Christopher Nolan, un autor fundamental del cine actual, Tarantino eligió Dunkerque. Anteriormente, expresó que las tomas increíbles que te dejan sin aliento están en el segmento inicial de la película. Es un logro cinematográfico inmenso que pocos directores alcanzan con esa potencia visual y narrativa. No obstante, nota que la historia sigue una línea más tradicional después de la secuencia impactante.
El puesto de honor, el número uno, fue para La caída del halcón negro, dirigida por el aclamado Ridley Scott. A Tarantino le agradó al verla por primera vez, aunque admitió que la intensidad extrema lo desbordó en su momento. Tras verla de nuevo, cree que es una obra maestra del género militar y bélico. Adora que arriesga y logra el efecto visual y la sensación de Apocalypse Now.
Otras más de la lista
La lista completa mencionada por el cineasta incluye otras películas esenciales. Entre ellas se encuentran Medianoche en París, una comedia romántica con viajes en el tiempo muy original. Sumó también a Shaun of the Dead, un clásico de culto del terror con humor negro. No faltaron Imparable, Petróleo sangriento y la animación Toy Story 3 para variar los géneros.