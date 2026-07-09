El CERN apagó su máquina más poderosa y las redes hablaron de portales

El CERN paró el Gran Colisionador de Hadrones, pero las redes sociales revivieron viejas teorías sobre portales y desastres.

El apagado del CERN volvió a despertar teorías conspirativas en redes sociales. El Gran Colisionador de Hadrones, conocido como LHC, quedó fuera de servicio por una parada técnica programada hasta 2030, pero el dato fue usado para alimentar versiones falsas que circulan desde hace años.

Mantenimiento y actualización del colisionador La Organización Europea para la Investigación Nuclear inició una nueva etapa de mantenimiento, actualización de infraestructura e instalación de equipos. No se trata de un cierre definitivo ni de una emergencia científica, sino de una parada planificada para preparar una versión mejorada del colisionador, llamada High-Luminosity LHC.

Sin embargo, el anuncio se mezcló rápidamente con publicaciones virales. En redes sociales comenzaron a circular mensajes que relacionan el apagado del CERN con catástrofes globales, portales hacia otras dimensiones y hasta la posibilidad de que el acelerador genere agujeros negros capaces de destruir la Tierra.

El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Desde su puesta en marcha, fue clave para estudiar la estructura del universo y permitió avances científicos importantes, como el hallazgo del bosón de Higgs. Justamente por su tamaño y la complejidad de sus experimentos, también quedó rodeado de rumores y teorías sin sustento.

Las teorías conspirativas sobre el CERN volvieron a circular en redes sociales tras el anuncio. Desde el CERN explicaron que la parada forma parte de la denominada Long Shutdown 3. Durante este período se realizarán tareas de mantenimiento y se instalarán nuevos equipos para aumentar la cantidad de colisiones entre partículas. El objetivo es obtener más datos y estudiar con mayor precisión fenómenos físicos ya observados.