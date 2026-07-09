El CERN apagó su máquina más poderosa y las redes hablaron de portales
El CERN paró el Gran Colisionador de Hadrones, pero las redes sociales revivieron viejas teorías sobre portales y desastres.
El apagado del CERN volvió a despertar teorías conspirativas en redes sociales. El Gran Colisionador de Hadrones, conocido como LHC, quedó fuera de servicio por una parada técnica programada hasta 2030, pero el dato fue usado para alimentar versiones falsas que circulan desde hace años.
Mantenimiento y actualización del colisionador
La Organización Europea para la Investigación Nuclear inició una nueva etapa de mantenimiento, actualización de infraestructura e instalación de equipos. No se trata de un cierre definitivo ni de una emergencia científica, sino de una parada planificada para preparar una versión mejorada del colisionador, llamada High-Luminosity LHC.
Sin embargo, el anuncio se mezcló rápidamente con publicaciones virales. En redes sociales comenzaron a circular mensajes que relacionan el apagado del CERN con catástrofes globales, portales hacia otras dimensiones y hasta la posibilidad de que el acelerador genere agujeros negros capaces de destruir la Tierra.
El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Desde su puesta en marcha, fue clave para estudiar la estructura del universo y permitió avances científicos importantes, como el hallazgo del bosón de Higgs. Justamente por su tamaño y la complejidad de sus experimentos, también quedó rodeado de rumores y teorías sin sustento.
Desde el CERN explicaron que la parada forma parte de la denominada Long Shutdown 3. Durante este período se realizarán tareas de mantenimiento y se instalarán nuevos equipos para aumentar la cantidad de colisiones entre partículas. El objetivo es obtener más datos y estudiar con mayor precisión fenómenos físicos ya observados.
Las teorías conspirativas, en cambio, apuntan en otra dirección. Algunas publicaciones aseguran que el CERN puede abrir portales interdimensionales o provocar desastres naturales. Otras intentan vincular el apagado del colisionador con terremotos, crisis mundiales o hechos políticos ocurridos en distintos países.
Los especialistas rechazan esas afirmaciones. Según el propio CERN, no existe evidencia científica que relacione el funcionamiento o el apagado del LHC con desastres naturales. El organismo también explicó que el colisionador reproduce fenómenos físicos que ocurren de manera natural en el universo.
Una de las versiones más repetidas habla de la creación de agujeros negros. Los físicos señalan que, incluso en escenarios teóricos, cualquier agujero negro microscópico generado por colisiones de partículas sería extremadamente inestable y desaparecería casi de inmediato. No hay pruebas de que el LHC represente un riesgo para la Tierra.
Otra teoría sostiene que el CERN podría abrir portales hacia otras dimensiones. Esta idea también fue descartada por científicos y por el organismo europeo. No hay evidencia de que el Gran Colisionador de Hadrones tenga la capacidad de producir algo parecido.
El CERN comenzará a reactivarse de manera gradual a partir de 2028 y volverá a funcionar plenamente hacia 2030. Hasta entonces, los científicos seguirán analizando los datos obtenidos en los últimos años y preparando los experimentos para la próxima etapa del acelerador.