El árbol que da sombra en el jardín: no ensucia, crece rápido y resiste el calor extremo
Una alternativa que es la favorita de los paisajistas para 2026 y le da un toque especial al jardín.
La época de sol puede ser fatal para el jardín ya que a veces necesita ayuda para evitar quemaduras o insolaciones entre sus plantas. Por eso es esencial conocer a cada árbol y vegetación que incorporarás para saber si se adaptan bien al clima de tu región, lo que evitará problemas con temperaturas e hidratación.
En el caso de Argentina, el calor que se registra en verano es alto y no es para nada beneficioso para algunos árboles. Frente a esta situación, los especialistas en jardinería recomiendan escoger una planta de crecimiento rápido y que no necesita una gran rutina de mantenimiento.
Te Podría Interesar
El árbol que promete cambiar el jardín
Dentro de las recomendaciones, hay un nombre que sobresale y es el fresno americano. Esta planta es originaria de Norteamérica y se consolidó como favorita para patios que necesitan sombra en poco tiempo, sin mantenimiento preocuparse por el riego o la limpieza.
A diferencia de otros árboles, el fresno no gotea resina pegajosa ni tienen flores que caen manchando el suelo. Sus hojas son grandes y firmes, y solo caen en otoño durante un periodo de tiempo muy corto. Esto significa que no tienes que barrer varias veces en un día.
Además, muchos consideran que se trata de un árbol perfecto para jardines con piscina porque al tener tamaño de hojas mediano, los filtros las atrapan fácilmente sin obstruirse, en comparación con pinos o sauces que suelen ser una pesadilla al momento de limpiar.
Se recomienda plantar este árbol durante diciembre ya que se reúnen todas las condiciones para su crecimiento sano y fuerte: la tierra está tibia, las raíces absorben agua con facilidad y las precipitaciones sucesivas minimizan el riesgo de deshidratación o quemaduras.