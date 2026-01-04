El árbol que da sombra en el jardín: no ensucia, crece rápido y resiste el calor extremo

Una alternativa que es la favorita de los paisajistas para 2026 y le da un toque especial al jardín.

El árbol que da sombra y es ideal para patios con psicinas.

La época de sol puede ser fatal para el jardín ya que a veces necesita ayuda para evitar quemaduras o insolaciones entre sus plantas. Por eso es esencial conocer a cada árbol y vegetación que incorporarás para saber si se adaptan bien al clima de tu región, lo que evitará problemas con temperaturas e hidratación.

En el caso de Argentina, el calor que se registra en verano es alto y no es para nada beneficioso para algunos árboles. Frente a esta situación, los especialistas en jardinería recomiendan escoger una planta de crecimiento rápido y que no necesita una gran rutina de mantenimiento.

El árbol que promete cambiar el jardín Dentro de las recomendaciones, hay un nombre que sobresale y es el fresno americano. Esta planta es originaria de Norteamérica y se consolidó como favorita para patios que necesitan sombra en poco tiempo, sin mantenimiento preocuparse por el riego o la limpieza.

Fotos-web-2 El árbol que se siente cómodos en jardines y temperaturas extremas. Archivo. A diferencia de otros árboles, el fresno no gotea resina pegajosa ni tienen flores que caen manchando el suelo. Sus hojas son grandes y firmes, y solo caen en otoño durante un periodo de tiempo muy corto. Esto significa que no tienes que barrer varias veces en un día.

Además, muchos consideran que se trata de un árbol perfecto para jardines con piscina porque al tener tamaño de hojas mediano, los filtros las atrapan fácilmente sin obstruirse, en comparación con pinos o sauces que suelen ser una pesadilla al momento de limpiar.