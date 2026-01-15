El actor elegido para Kratos divide a los fans de God of War

God of War da el paso final y presenta a su Kratos. Prime Video sorprende con el actor de este personaje para su serie.

Durante años, los fans de God of War imaginaron quién daría vida a Kratos en una serie de imagen real. Hubo rumores, apuestas y debates sin fin en redes. El silencio se alargó hasta ahora. Prime Video tomó una decisión firme, inesperada para muchos, pero coherente con la saga. El anuncio cerró discusiones y eligieron al actor.

Quién será el actor Prime Video confirmó que Ryan Hurst será Kratos en la serie de God of War. El nombre no pasó desapercibido entre los jugadores. No se trata de un actor ajeno al universo del juego. Su vínculo con la franquicia resulta profundo y directo, algo que pocos intérpretes pueden decir al asumir un papel de este peso.

serie Hurst dio voz a Thor en God of War Ragnarök. Ese dato cambió la lectura del anuncio. El actor ya conoce la mitología nórdica del juego, su tono oscuro y su carga emocional. Pasar de encarnar al dios del trueno a transformarse en Kratos suena casi inevitable dentro del mundo que construyó la saga en esta etapa.

Más allá del videojuego, Ryan Hurst dejó huella en televisión como Opie Winston en Sons of Anarchy. Su trabajo destacó por el uso del silencio, el dolor contenido y la lealtad llevada al extremo. Rasgos que encajan con un Kratos más contenido, marcado por el pasado y lejos del guerrero furioso de los primeros juegos.