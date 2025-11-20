El abono y el truco que no falla para que los cactus se llenen de flores
El método casero que ayuda a que los cactus desarrollen más flores y el truco clave que recomiendan los expertos para lograr una floración abundante.
Los cactus se convirtieron en una de las plantas favoritas para quienes buscan decorar sin demasiados cuidados, pero lograr que florezcan no siempre es tan simple. Según especialistas en jardinería y amantes de las suculentas, existe un abono casero que potencia el crecimiento y un truco clave para que los cactus exploten de flores cada temporada.
El abono casero que mejor funciona en cactus
Los amantes de la jardinería coinciden en que el fertilizante más efectivo es el que combina cáscara de banana seca molida y cáscara de huevo triturada. La mezcla aporta potasio y calcio, dos nutrientes esenciales para la floración.
Te Podría Interesar
Para prepararlo solo hay que:
- Secar las cáscaras de banana al sol o en horno mínimo hasta que queden duras.
- Triturar las cáscaras de huevo bien limpias.
- Unir ambas en polvo y aplicar una cucharadita en la base del cactus cada quince días.
- Este abono natural fortalece la planta, estimula la formación de pimpollos y mejora el color de las flores.
El truco que realmente marca la diferencia
Además del fertilizante, hay un truco que muchos desconocen y que determina si el cactus florece o no: el reposo invernal. Los expertos explican que los cactus solo producen flores si pasan por un período de frío moderado, con poca agua y mucha luz. Este descanso hace que la planta “se prepare” para florecer cuando suben las temperaturas.
Para hacerlo bien, se recomienda:
- Colocar el cactus en un lugar luminoso pero fresco.
- Regar solo una vez al mes durante el invierno.
- Reanudar el riego regular recién en primavera.
Consejos finales para una floración explosiva
Para acompañar el proceso, también ayuda elegir una maceta con buen drenaje y usar sustrato específico para cactus, que evita el exceso de humedad. Y aunque parezca obvio, ubicarlos cerca de una ventana con sol directo garantiza una floración más abundante.