Dos miniseries imperdibles que regresan a Netflix esta semana con nuevas temporadas

Netflix apuesta fuerte por las miniseries y cierra octubre con dos estrenos de nuevas temporadas muy esperadas.

Netflix se despide de octubre con dos regresos que prometen emocionar a los fanáticos de las miniseries. La plataforma estrena las nuevas temporadas de Nadie quiere esto y Baby Bandito, dos producciones que fueron furor en su primera temporada y que ahora regresan con más tensión, romance y giros inesperados.

Después del éxito de su primera temporada, “Nadie quiere esto” vuelve con más romance Por un lado, Nadie quiere esto vuelve con Kristen Bell y Adam Brody en una historia que combina humor ácido, vínculos complicados y segundas oportunidades. La serie, nominada a tres Premios Emmy, sigue explorando las relaciones modernas y las contradicciones del amor en tiempos de terapia y autoconocimiento.

nadie quiere esto serie Kristen Bell y Adam Brody protagonizan la segunda temporada de “Nadie quiere esto”. Foto: Archivo Una de las miniseries más vistas durante su estreno: vuelve Baby Bandito En tanto, Baby Bandito, la exitosa ficción chilena inspirada en hechos reales, también prepara su regreso. La historia sigue a Kevin Tapia, un joven ladrón que se volvió famoso en redes sociales tras un robo millonario. En esta nueva temporada, la adrenalina sube con nuevos personajes, persecuciones y un plan inesperado que lo arrastra otra vez al mundo del crimen.