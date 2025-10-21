Dos miniseries imperdibles que regresan a Netflix esta semana con nuevas temporadas
Netflix apuesta fuerte por las miniseries y cierra octubre con dos estrenos de nuevas temporadas muy esperadas.
Netflix se despide de octubre con dos regresos que prometen emocionar a los fanáticos de las miniseries. La plataforma estrena las nuevas temporadas de Nadie quiere esto y Baby Bandito, dos producciones que fueron furor en su primera temporada y que ahora regresan con más tensión, romance y giros inesperados.
Después del éxito de su primera temporada, “Nadie quiere esto” vuelve con más romance
Por un lado, Nadie quiere esto vuelve con Kristen Bell y Adam Brody en una historia que combina humor ácido, vínculos complicados y segundas oportunidades. La serie, nominada a tres Premios Emmy, sigue explorando las relaciones modernas y las contradicciones del amor en tiempos de terapia y autoconocimiento.
Una de las miniseries más vistas durante su estreno: vuelve Baby Bandito
En tanto, Baby Bandito, la exitosa ficción chilena inspirada en hechos reales, también prepara su regreso. La historia sigue a Kevin Tapia, un joven ladrón que se volvió famoso en redes sociales tras un robo millonario. En esta nueva temporada, la adrenalina sube con nuevos personajes, persecuciones y un plan inesperado que lo arrastra otra vez al mundo del crimen.
Ambas producciones estarán disponibles desde el 22 de octubre en Netflix y ya generan gran expectativa entre los usuarios. Según datos de la plataforma, Baby Bandito fue una de las series más vistas en el Top 10 global de habla no inglesa durante su estreno.