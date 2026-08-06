Dónde sí y dónde nunca debes usar vinagre para limpiar en el hogar

El vinagre no sirve para todo el hogar . Aplicarlo en las superficies incorrectas causa daños graves y difíciles de reparar.

El ácido del vinagre ataca la piedra de forma directa. Al aplicar este líquido sobre el mármol , el material pierde su brillo natural.

La superficie queda opaca y muestra marcas opacas de forma permanente. Este daño no se quita con ningún lavado posterior.

El granito aguanta un poco más de fuerza que el mármol. Sin embargo, la aplicación repetida de vinagre desgasta el sello protector.

Sin esa capa de protección, la piedra absorbe grasa y líquidos. Para cuidar estas piedras solo usa agua, jabón neutro y microfibra.

Truco para disolver la grasa acumulada.

Otros rincones

Existen otros rincones de la casa que sí aprovechan el vinagre. Las mamparas del baño quedan impecables si aplicas una mezcla suave.

Los vidrios de las ventanas recuperan la transparencia sin dejar marcas. El líquido remueve la suciedad pegada sin rayar el cristal.

Las canillas con restos de sarro blanco se limpian con facilidad. El ácido disuelve los minerales duros en pocos minutos.

Los azulejos del baño y la cocina quedan limpios sin esfuerzo. El vinagre elimina la capa de jabón viejo que junta hongos.