Después de los 50 no hace falta entrenar durante horas: los 2 ejercicios que ayudan a conservar la fuerza

Con apenas dos ejercicios se puede conservar la fuerza y el músculo incluso superada la barrera de los 50 años.

Llegar bien a la mayoría de edad no es cuestión de meses, sino de hábitos de entrenamiento y ejercicios correctos durante años. La fuerza, el equilibrio, la movilidad, la resistencia y la capacidad son posibles con una rutina completa y corta que no fatiga los músculos.

La siguiente rutina tiene 2 ejercicios que son clave para aumentar la fuerza y generar el músculo necesario para no perder la autonomía.

La rutina corta de 8 minutos para piernas El primer ejercicio es la sentadilla porque fortalece las piernas, los glúteos y el abdomen. Colocá los pies separados a la distancia de los hombros con las puntas hacia afuera. Bajá la cadera hacia atrás y hacia abajo como si te sentaras en una silla. Cuando tus rodillas formen un ángulo de 90°C, subí hacia arriba haciendo fuerza con toda la planta del pie, en especial con los talones.

Las sentadillas son claves en esta sencilla rutina de ejercicios. Archivo Las zancadas son clave para tonificar el tren inferior porque involucran una gran cantidad de músculos. Primero tenés que pararte con los pies separados a la altura de las caderas y dar un paso hacia adelante con una pierna. Después bajá las caderas hasta que ambas rodillas formen un ángulo de 90°C. La rodilla de atrás debe quedar cerca del suelo, pero sin tocarlo. Por último, empujá con el talón del pie delantero para subir.

El circuito consiste en 4 rondas de 20 repeticiones: 20 sentadillas y 10 zancadas con cada pierna.