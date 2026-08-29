Después de los 50: los 4 ejercicios para fortalecer brazos y abdomen en casa en 10 minutos

No necesitas ir al gimnasio para fortalecer brazos y abdomen después de los 50; una rutina de 4 ejercicios en casa puede ser suficiente.

Después de los 50 años, el entrenamiento de fuerza resulta clave para fortalecer los músculos y no perder movilidad. Aunque lo recomendable es ir al gimansio y combinar diferentes pesos, se puede hacer una rutina corta de 4 ejercicios en casa para esos días donde no hay tiempo para entrenar.

La siguiente rutina consta de 4 ejercicios para tonficar los brazos y el abdomen al mismo tiempo. El consejo para realizar todos los ejercicios es apretar los abdominales al inhalar y exhalar.

La rutina de 4 ejercicios para tonificar brazos y abdomen El primer ejercicio es conocido como giro de pie con piernas separadas. Se tiene que realizar durante 1 minuto. Al iniciar tenés que colocarte de pie y sujetar las mancuernas juntas a la altura del pecho. Contraé los músculos abdominales y meté el ombligo hacia adentro. Girá de lado a lado, rotando hasta que las mancuernas queden alineada con la cadera exterior, o hasta donde resulte cómodo.

El segundo es conocido como corte de leña con mancuernas. Este ejercicio se debe realizar durante 30 segundos. Primero hay que colocarse de pie con los pies separados al ancho de hombros, contrayendo los abdominales. Girá el torso, las caderas y la pierna lentamente mientras levantás las mancuernas en diagonal y las cruzás por delante del cuerpo hasta terminar de sostenerlas sobre el hombro con los brazos extendidos. Después llevá las mancuernas de vuelta al otro lado del cuerpo, bajando en media sentadilla hasta la parte exterior de la rodilla opuesta, simulando la acción de cortar leña.

La rutina sencilla y corta para entrenar en casa cuando no hay mucho tiempo. Archivo En tercer lugar, se realiza la elevación frontal y lateral por 1 minuto. Primero parate con los pies separados a la altura de las caderas y las rodillas ligeramente dobladas, sosteniendo las mancuernas a los lados. Después levantá los brazos a la altura de los hombros, con el brazo derecho y el brazo izquierdo directamente a tu costado, de modo que formen un ángulo de 90°. Finalmente bajá a la posición inicial y repetí lo mismo del otro lado.