Descubrí las verdaderas delicias del verano: 3 ideas de poke bowl para que disfrutes
Receta de poke bowl con tres opciones frescas y fáciles, ideales para el verano argentino: salmón, atún o veggie, coloridas y llenas de sabor.
Esta receta de poke bowl es ideal para el verano argentino: fresca, nutritiva y súper versátil. De origen hawaiano y ya convertida en un clásico de la gastronomía mundial, se arma a partir de una base simple y se adapta con distintos toppings. Acá te proponemos tres versiones fáciles para disfrutar todo el año. ¡Manos a la obra!
Ingredientes de la base para los 3 poke bowl (rinde 1 bowl grande o 2 chicos por opción)
-
1 taza de arroz blanco o arroz para sushi cocido
1 cucharada de vinagre de arroz
1 cucharadita de azúcar
1 pizca de sal
Paso a paso para una base de poke totalmente deliciosa
1- Cocinar el arroz y dejarlo entibiar.
2- Mezclar el vinagre de arroz, el azúcar y la sal.
3- Condimentar el arroz y reservar como base del bowl.
Opción 1: Poke de salmón clásico
Ingredientes
-
150 gramos de salmón fresco
1/2 palta
1 cucharada de salsa de soja
1 cucharadita de aceite de sésamo
Semillas de sésamo
Paso a paso
1- Cortar el salmón en cubos.
2- Condimentar con salsa de soja y aceite de sésamo.
3- Disponer el arroz en el bowl y sumar el salmón.
4- Agregar la palta en cubos y terminar con sésamo.
Opción 2: Poke de atún cítrico
Ingredientes
-
150 gramos de atún fresco
1/2 pepino
Jugo de 1/2 lima o limón
1 cucharada de salsa de soja
Jengibre rallado
Paso a paso
1- Cortar el atún en cubos.
2- Mezclar con jugo de lima, soja y jengibre.
3- Colocar el arroz en el bowl.
4- Sumar el atún y el pepino en rodajas.
Opción 3: Poke veggie
Ingredientes
-
1/2 palta
1 zanahoria rallada
1/2 mango en cubos
1 cucharada de salsa de soja
Semillas y ciboulette
Paso a paso
1- Cortar la palta y el mango en cubos.
2- Disponer el arroz como base.
3- Agregar la zanahoria, la palta y el mango.
4- Condimentar con soja y terminar con semillas.
De la cocina a la mesa
Armá los poke justo antes de servir para mantener frescos los ingredientes. Son ideales como plato único, almuerzo liviano o cena de verano. Podés sumar algas, edamame o salsas suaves. Coloridos, completos y fáciles, funcionan perfecto para comer bien sin pasar calor. ¡A disfrutar!