Descubrí las verdaderas delicias del verano: 3 ideas de poke bowl para que disfrutes

Receta de poke bowl con tres opciones frescas y fáciles, ideales para el verano argentino: salmón, atún o veggie, coloridas y llenas de sabor.

Candela Spann

Poke de verano, tres opciones deliciosas
Esta receta de poke bowl es ideal para el verano argentino: fresca, nutritiva y súper versátil. De origen hawaiano y ya convertida en un clásico de la gastronomía mundial, se arma a partir de una base simple y se adapta con distintos toppings. Acá te proponemos tres versiones fáciles para disfrutar todo el año. ¡Manos a la obra!

Opciones de poke de verano

Ingredientes de la base para los 3 poke bowl (rinde 1 bowl grande o 2 chicos por opción)

  • 1 taza de arroz blanco o arroz para sushi cocido

  • 1 cucharada de vinagre de arroz

  • 1 cucharadita de azúcar

  • 1 pizca de sal

Paso a paso para una base de poke totalmente deliciosa

1- Cocinar el arroz y dejarlo entibiar.

2- Mezclar el vinagre de arroz, el azúcar y la sal.

3- Condimentar el arroz y reservar como base del bowl.

Opción 1: Poke de salmón clásico

Ingredientes

  • 150 gramos de salmón fresco

  • 1/2 palta

  • 1 cucharada de salsa de soja

  • 1 cucharadita de aceite de sésamo

  • Semillas de sésamo

Paso a paso

1- Cortar el salmón en cubos.

2- Condimentar con salsa de soja y aceite de sésamo.

3- Disponer el arroz en el bowl y sumar el salmón.

4- Agregar la palta en cubos y terminar con sésamo.

Opción 2: Poke de atún cítrico

Ingredientes

  • 150 gramos de atún fresco

  • 1/2 pepino

  • Jugo de 1/2 lima o limón

  • 1 cucharada de salsa de soja

  • Jengibre rallado

Paso a paso

1- Cortar el atún en cubos.

2- Mezclar con jugo de lima, soja y jengibre.

3- Colocar el arroz en el bowl.

4- Sumar el atún y el pepino en rodajas.

Delicias de verano, poke colorido

Opción 3: Poke veggie

Ingredientes

  • 1/2 palta

  • 1 zanahoria rallada

  • 1/2 mango en cubos

  • 1 cucharada de salsa de soja

  • Semillas y ciboulette

Paso a paso

1- Cortar la palta y el mango en cubos.

2- Disponer el arroz como base.

3- Agregar la zanahoria, la palta y el mango.

4- Condimentar con soja y terminar con semillas.

De la cocina a la mesa

Armá los poke justo antes de servir para mantener frescos los ingredientes. Son ideales como plato único, almuerzo liviano o cena de verano. Podés sumar algas, edamame o salsas suaves. Coloridos, completos y fáciles, funcionan perfecto para comer bien sin pasar calor. ¡A disfrutar!

