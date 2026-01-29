Descubrí las verdaderas delicias del verano: 3 ideas de poke bowl para que disfrutes

Esta receta de poke bowl es ideal para el verano argentino: fresca, nutritiva y súper versátil. De origen hawaiano y ya convertida en un clásico de la gastronomía mundial, se arma a partir de una base simple y se adapta con distintos toppings . Acá te proponemos tres versiones fáciles para disfrutar todo el año. ¡Manos a la obra!

Opciones de poke de verano

Opciones de poke de verano

1 cucharada de vinagre de arroz

1 taza de arroz blanco o arroz para sushi cocido

1- Cocinar el arroz y dejarlo entibiar.

2- Mezclar el vinagre de arroz, el azúcar y la sal.

3- Condimentar el arroz y reservar como base del bowl.

Opción 1: Poke de salmón clásico

Ingredientes

150 gramos de salmón fresco

1/2 palta

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de aceite de sésamo

Semillas de sésamo

Paso a paso

1- Cortar el salmón en cubos.

2- Condimentar con salsa de soja y aceite de sésamo.

3- Disponer el arroz en el bowl y sumar el salmón.

4- Agregar la palta en cubos y terminar con sésamo.

Opción 2: Poke de atún cítrico

Ingredientes

150 gramos de atún fresco

1/2 pepino

Jugo de 1/2 lima o limón

1 cucharada de salsa de soja

Jengibre rallado

Paso a paso

1- Cortar el atún en cubos.

2- Mezclar con jugo de lima, soja y jengibre.

3- Colocar el arroz en el bowl.

4- Sumar el atún y el pepino en rodajas.

Delicias de verano, poke colorido Delicias de verano, poke colorido Shutterstock

Opción 3: Poke veggie

Ingredientes

1/2 palta

1 zanahoria rallada

1/2 mango en cubos

1 cucharada de salsa de soja

Semillas y ciboulette

Paso a paso

1- Cortar la palta y el mango en cubos.

2- Disponer el arroz como base.

3- Agregar la zanahoria, la palta y el mango.

4- Condimentar con soja y terminar con semillas.

De la cocina a la mesa

Armá los poke justo antes de servir para mantener frescos los ingredientes. Son ideales como plato único, almuerzo liviano o cena de verano. Podés sumar algas, edamame o salsas suaves. Coloridos, completos y fáciles, funcionan perfecto para comer bien sin pasar calor. ¡A disfrutar!