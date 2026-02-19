Dengue en alerta: síntomas y lo que nunca debes hacer

El dengue no siempre avisa de forma clara. La fiebre alta es solo el inicio. Detectar síntomas y evitar errores comunes marca la diferencia entre una evolución leve y una grave. La información correcta salva tiempo, salud y, en algunos casos, la vida.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti . No se contagia de persona a persona ni por objetos. El riesgo aumenta en épocas de calor y lluvias, cuando el mosquito se reproduce con facilidad en recipientes con agua estancada dentro de los hogares.

El síntoma más frecuente es la fiebre mayor a 38 grados. A esto se suman dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y cansancio marcado. También pueden aparecer manchas rojas en la piel que generan confusión con alergias.

En muchos casos los síntomas son leves o casi inexistentes. Esto no elimina el riesgo. Las primeras 24 a 48 horas luego de que baja la fiebre son críticas. En ese período pueden surgir complicaciones asociadas al dengue grave, incluso en personas jóvenes y sin enfermedades previas.

Hay señales de alarma que requieren consulta médica urgente. Sangrado en encías o nariz. Vómitos persistentes. Dolor abdominal intenso y continuo. Mareos, desmayos, somnolencia excesiva o irritabilidad marcada. Orina oscura o con sangre también exige atención inmediata.

Lo que no debes hacer

Uno de los errores más peligrosos es automedicarse. No se deben tomar aspirina, ibuprofeno ni naproxeno, ya que elevan el riesgo de hemorragias. Las inyecciones intramusculares también están contraindicadas durante el cuadro febril.

El tratamiento se basa en reposo e hidratación constante. Un adulto necesita entre un litro y medio y tres litros de líquidos por día, repartidos. Agua, sales de rehidratación, infusiones o jugos suaves. El color claro de la orina indica buena hidratación.

El paracetamol solo se usa bajo indicación médica para controlar fiebre y dolor. Además, es fundamental usar repelente y mosquiteros para evitar que otros mosquitos se infecten y propaguen el virus dentro del hogar.