De los destinos de Brasil más elegidos: caminar sobre tiburones, viajar a la NASA y nadar en agua turquesa

Balneário Camboriú, en el estado brasileño de Santa Catarina, construyó una fórmula que explica por qué aparece una y otra vez en la lista de destinos más elegidos del verano sudamericano: playa durante el día, buena mesa al atardecer y entretenimiento para estirar la salida hasta la noche.

En la práctica, permite alternar sol y mar con propuestas temáticas que van desde acuarios y museos interactivos hasta una experiencia espacial con sello NASA . Esa mezcla atrae tanto a familias como a grupos de amigos que buscan algo más que reposera.

El salto en la oferta se apoya, en gran parte, en el circuito de parques del Grupo Oceanic, que reúne cinco opciones en un pase único. El “Passaporte da Diversão” se ofrece a R$ 169,90 en compra anticipada (con condiciones de venta según fecha), una alternativa pensada para quienes quieren armar un plan de día completo sin pagar cada ingreso por separado. En temporada alta, esa lógica de combo suele ser la que inclina la balanza , sobre todo cuando el clima invita a repartir la jornada entre playa y actividades bajo techo.

En ese recorrido, el Oceanic Aquarium suele ser una primera parada fuerte. La propuesta se presenta como el acuario más grande del sur de Brasil y reúne más de 170 especies, con una narrativa pensada para públicos diversos, además de un enfoque educativo ligado a la conservación. En los canales oficiales aparecen valores promocionales para compras anticipadas, por ejemplo R$ 89,90 (y un precio mayor para el día), lo que empuja a planificar antes de viajar.

Para quienes viajan con chicos —o para adultos que se enganchan rápido—, hay tres experiencias que suelen completar la agenda. Aventura Pirata apunta a lo inmersivo: una dinámica de búsqueda del tesoro con tecnología, efectos y puesta en escena. En guías de viaje, los tickets se informan “desde” R$ 49,90, con precios que pueden variar por promociones y tipo de entrada.

El Parque Aventura Jurássica suma escenarios prehistóricos, recreaciones animatrónicas y juegos con perfil de aventura; en comunicaciones de temporada se vieron valores anticipados alrededor de R$ 69,90. Y el Classic Car Show funciona como un museo interactivo con vehículos históricos de distintas décadas, con promociones que también aparecen desde R$ 49,90 en compras anticipadas.

El “día en la playa” que puede terminar en el espacio

Si hay una atracción que explica el gancho mediático del destino, es Space Adventure. Se promociona como una experiencia inmersiva vinculada a la exploración espacial y, en su ticketing oficial, figura un valor anticipado de R$ 79,90. También existen combos que suman esta visita a las cinco atracciones principales por un monto superior (en referencias de guías, cerca de R$ 209), un dato útil para comparar antes de comprar.

El contexto ayuda a entender el fenómeno. Según datos divulgados por Embratur, Santa Catarina registró en 2025 un salto de 50% en llegadas de turistas internacionales. Argentina encabezó el ranking de emisores con 464.690 visitantes, seguida por Chile (211 mil), Uruguay (9.969) y Paraguay (9.768). Con esos números, Balneário Camboriú se apoya en una ventaja clara: no compite solo con playa. Compite con una agenda que, para muchas familias, convierte el viaje en una seguidilla de recuerdos.