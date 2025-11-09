Dalma Maradona y el recuerdo que aún duele: acompañar a Diego en los años oscuros

Lo que Dalma Maradona reveló en el año 2023 sobre los días más duros con su padre. Una hija frente al mito y el relato que aún conmueve.

En 2023, Dalma Maradona habló y abrió un recuerdo que todavía late. En una conversación íntima, expuso lo que vivió junto a su padre, Diego Armando Maradona, durante los años más difíciles de su adicción. No fue solo dolor, también fue amor, cuidado y una forma particular de vínculo entre padre e hija. Ese relato conmovió a todos y hoy tiene igual vigencia.

Dalma Maradona y un relato conmovedor En el encuentro con Gastón Pauls, Dalma Maradona habló sin filtros sobre la relación con su padre en los momentos más frágiles. Contó que desde niña sintió una responsabilidad muy grande, como si su mirada ordenara algo en él. Relató que Diego mismo le decía que cuando ella lo observaba, él se acomodaba. Esa conexión fue intensa y marcó el vínculo entre ambos, incluso cuando la situación era difícil.

Diego y Dalma Maradona.jpg Archivo MDZ Recordó escenas de su infancia en las que golpeaba la puerta del baño sin comprender que su papá estaba consumiendo. Años después, él le confesó que ese gesto la salvaba sin que ella lo supiera. También rememoró cuando quiso estar presente durante una campaña contra las drogas y su padre insistió en que su hija debía acompañarlo. Esa elección la hizo parte de un tema que siempre estuvo cerca de su vida.

Dalma Maradona 1.jpg Archivo MDZ Dalma afirmó que nunca sintió miedo directo al estar con él, porque Diego se esforzaba por cuidar a su familia y mostrarse sereno frente a sus hijas. Sin embargo, con el tiempo entendió señales que antes no comprendía. Al mirar imágenes, entrevistas y gestos pasados, reconoció que había estados que no eran saludables. Aun así, ella siempre lo vio como un niño con brillo, alguien que jugaba al fútbol con alegría genuina.