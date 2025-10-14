Daddy Yankee sorprende a Messi: compartió con los campeones del mundo

El encuentro inesperado de Daddy Yankee con la selección argentina en Miami. Hubo tiempo para una fotito.

Daddy Yankee sorprendió a la selección argentina al aparecer en el entrenamiento en Miami y compartir un saludo especial con Lionel Messi y el plantel de la Scaloneta. El artista puertorriqueño llegó en la previa del amistoso frente a Puerto Rico y su presencia despertó una ola de comentarios entre fanáticos del fútbol y seguidores de la música urbana.

Daddy Yankee y la selección argentina El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Inter Miami, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para su compromiso internacional. Yankee se mostró distendido y cercano con los jugadores, posó para fotos grupales y hasta intercambió unas palabras con Messi, generando un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

daddy yankee La visita no fue casual. El cantante firmó recientemente un acuerdo de cooperación con la Federación Puertorriqueña de Fútbol para fomentar el desarrollo del deporte en su país. Dentro de ese marco, aprovechó su presencia en Estados Unidos para acercarse tanto a la selección argentina como a la de Puerto Rico, reforzando su compromiso con la promoción del fútbol en la isla.

daddy En las imágenes compartidas por dirigentes y futbolistas se lo ve sonriente junto al plantel albiceleste. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó en sus redes sociales la foto grupal con un mensaje que generó aún más repercusión: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.