Cuatro claves para reconocer enlaces maliciosos y evitar un disgusto
Ciberseguridad: en el mundo cibernético existen múltiples factores que pueden ayudar a reconocer factores malignos para los dispositivos.
En términos de ciberseguridad, los enlaces maliciosos, que llevan a sitios fraudulentos y abren la puerta a virus y estafas, son una de las principales preocupaciones de los usuarios. Esto se debe a que cada vez los delincuentes usan métodos más sofisticados para engañar a sus víctimas.
De este modo, reconocer un link sospechoso antes de hacer clic es fundamental para protegerse de fraudes, malware y robo de datos. El rápido crecimiento del comercio electrónico, las ofertas y descuentos online y el uso constante de servicios en la nube multiplicó los peligros asociados a enlaces peligrosos. Un clic en el link equivocado puede llevarte a activar una campaña de phishing, la instalación de virus en tu dispositivo o un robo de identidad.
Claves para distinguir un enlace falso de uno genuino
- Buscar errores, caracteres extraños y extensiones desconocidas: Antes de interactuar con un enlace, conviene revisar si contiene faltas de ortografía, símbolos extraños o extensiones inusuales. Estos detalles pueden indicar que la página fue creada para engañar al usuario o redirigirlo a contenido malicioso.
- Comprobar datos de contacto reales: Un sitio confiable suele incluir información verificable como dirección física, teléfono y correo corporativo. La ausencia de estos datos, o la presencia de información vaga, puede ser señal de un portal falso o peligroso.
- Desconfiá de mensajes no solicitados: Si recibís un email o mensaje directo con una empresa u organismo en el que no hiciste ningún reclamo ni trámite, desconfiá. Los ciberdelincuentes suelen enviar correos similares a los de compañías conocidas en los que piden a los usuarios que sigan un enlace para completar información o solucionar algún inconveniente inexistente en la realidad. Lo mejor, en estos casos, es contactar al remitente real por otros medios (website oficial, redes, teléfono).
- Si es urgente, es probable que sea falso: Si quien te envía el enlace te insiste que hagas clic lo antes posible, ya sea porque expira una supuesta oferta, o amenaza con la suspensión de un servicio o la implementación de una multa, lo más probable es que todo sea mentira y estén aprovechando una falsa urgencia para que la víctima caiga.