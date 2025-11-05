Cuatro claves para reconocer enlaces maliciosos y evitar un disgusto

En términos de ciberseguridad , los enlaces maliciosos, que llevan a sitios fraudulentos y abren la puerta a virus y estafas, son una de las principales preocupaciones de los usuarios . Esto se debe a que cada vez los delincuentes usan métodos más sofisticados para engañar a sus víctimas.

De este modo, reconocer un link sospechoso antes de hacer clic es fundamental para protegerse de fraudes, malware y robo de datos. El rápido crecimiento del comercio electrónico, las ofertas y descuentos online y el uso constante de servicios en la nube multiplicó los peligros asociados a enlaces peligrosos. Un clic en el link equivocado puede llevarte a activar una campaña de phishing, la instalación de virus en tu dispositivo o un robo de identidad.