Cuatro claves para reconocer enlaces maliciosos y evitar un disgusto

Ciberseguridad: en el mundo cibernético existen múltiples factores que pueden ayudar a reconocer factores malignos para los dispositivos.

Elizabeth Montecinos

Cómo reconocer enlaces malintencionados en la web.

En términos de ciberseguridad, los enlaces maliciosos, que llevan a sitios fraudulentos y abren la puerta a virus y estafas, son una de las principales preocupaciones de los usuarios. Esto se debe a que cada vez los delincuentes usan métodos más sofisticados para engañar a sus víctimas.

De este modo, reconocer un link sospechoso antes de hacer clic es fundamental para protegerse de fraudes, malware y robo de datos. El rápido crecimiento del comercio electrónico, las ofertas y descuentos online y el uso constante de servicios en la nube multiplicó los peligros asociados a enlaces peligrosos. Un clic en el link equivocado puede llevarte a activar una campaña de phishing, la instalación de virus en tu dispositivo o un robo de identidad.

Claves para distinguir un enlace falso de uno genuino

  1. Buscar errores, caracteres extraños y extensiones desconocidas: Antes de interactuar con un enlace, conviene revisar si contiene faltas de ortografía, símbolos extraños o extensiones inusuales. Estos detalles pueden indicar que la página fue creada para engañar al usuario o redirigirlo a contenido malicioso.
  2. Comprobar datos de contacto reales: Un sitio confiable suele incluir información verificable como dirección física, teléfono y correo corporativo. La ausencia de estos datos, o la presencia de información vaga, puede ser señal de un portal falso o peligroso.
  3. Desconfiá de mensajes no solicitados: Si recibís un email o mensaje directo con una empresa u organismo en el que no hiciste ningún reclamo ni trámite, desconfiá. Los ciberdelincuentes suelen enviar correos similares a los de compañías conocidas en los que piden a los usuarios que sigan un enlace para completar información o solucionar algún inconveniente inexistente en la realidad. Lo mejor, en estos casos, es contactar al remitente real por otros medios (website oficial, redes, teléfono).
  4. Si es urgente, es probable que sea falso: Si quien te envía el enlace te insiste que hagas clic lo antes posible, ya sea porque expira una supuesta oferta, o amenaza con la suspensión de un servicio o la implementación de una multa, lo más probable es que todo sea mentira y estén aprovechando una falsa urgencia para que la víctima caiga.

