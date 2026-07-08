Cuándo conviene cortarse el pelo en julio si querés que crezca con más fuerza y volumen

Muchas personas eligen cortarse el pelo según las fases de la Luna. Estas son las fechas más recomendadas por la tradición durante julio.

Las fases de la Luna siguen siendo una referencia para muchas personas a la hora de elegir cuándo cortarse el pelo. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que la posición de la Luna influya en el crecimiento o la salud del cabello, esta creencia continúa vigente y el calendario lunar se utiliza como una guía para definir las fechas más favorables.

Cuándo cortar el pelo para que crezca con más fuerza De acuerdo con esta tradición, quienes buscan que el cabello crezca con más fuerza y volumen suelen optar por los días cercanos al cuarto creciente. Para julio, las fechas recomendadas son 19, 20, 21, 22 y 23, un período que coincide con la transición hacia esa fase lunar.

Cuándo cortar el pelo Freepik En cambio, quienes prefieren que el corte dure más tiempo y que el cabello tarde en crecer suelen elegir días próximos al cuarto menguante. Estas recomendaciones forman parte de una práctica transmitida de generación en generación y también son utilizadas por algunos peluqueros y seguidores de la astrología y las tradiciones naturales.