Cuáles son los signos del zodiaco que se mostrarán más perezosos durante octubre

El horóscopo determinó que algunos planetas bajarán la energía de ciertos signos. Descubre si eres uno de ellos.

Probablemente los conozcas por ser un caballo de batalla. Ellos siempre se levantan al amanecer, llegan a sus oficinas antes que su jefe y siempre prefieren las escaleras que el ascensor. Sin embargo, el horóscopo explicó que octubre vendrá cargado de energías que afectarán a algunos signos del zodiaco.

¿Qué sucederá con estos signos del zodiaco? Uno de los menos afectados será Cáncer. Ellos se sienten felices en entornos donde pueden forjar conexiones emocionales, pero como en octubre removerá todas las energías, Cáncer sentirá que el ambiente se torna frío y dejará de ser tan simpático con sus compañeros.

astrología Estos signos del zodiaco quieren quedarse en casa. Shutterstock Piscis también fue señalado por el horóscopo. Este signo del zodiaco estará muy ocupado soñando despierto y no se molestará en las tareas que tiene que hacer. Sus emociones serán lo primordial y dejará de lado aquello que lo distraiga de su contemplación interior. Es posible que olvide todo lo que prometió o las tareas que le encargaron.

Sagitario está siempre dispuesto a mostrar lo mejor de él, pero octubre apagará un poco su espíritu. Durante todo el mes esquivará las tareas mundanas que no se alineen con su momento de ocio. Sus comportamientos causarán frustración y enojo en parejas, familiares y amigos.