Comportamiento animal: por qué los gatos suelen dar "cabezazos"

Entre los gatos y con sus dueños, el cabezazo es un comportamiento que expresa afecto, confianza y marca sin agresión.

Esta conducta ayuda a reducir el estrés en los gatos y fortalecer la relación con las personas. Foto: Shutterstock

Los gatos suelen frotar su cabeza contra personas, objetos e inclusive contra otros animales como una forma de comunicación social. Este gesto, conocido como bunting, tiene una explicación y está relacionado con sus glándulas odoríferas que tienen en cara y cabeza.

Este comportamiento por parte del felino que incluye empujar su cara contra una superficie o persona les sirve para marcar territorio y también para reforzar lazos sociales.

Un gesto de afecto y confianza Cuando un gato da un “cabezazo”, está marcando con su olor a quien considera parte de su entorno seguro y familiar. Al hacerlo, activa las glándulas del rostro y la cabeza, liberando feromonas que refuerzan el vínculo y le generan una sensación de calma. Es un comportamiento reservado para personas u otros animales con los que se siente en confianza, por lo que funciona como una clara muestra de afecto, aceptación y bienestar emocional.

shutterstock_2586831911 Al frotar su cabeza, los gatos dejan feromonas que refuerzan la sensación de entorno familiar. Foto: Shutterstock Marcación territorial sin agresión Además de expresar afecto, este gesto cumple una función de marcación territorial sin agresión. Al frotar su cabeza y dejar su olor, el gato delimita su espacio de manera pacífica, reforzando la sensación de control sobre su entorno. Esta conducta le permite reducir el estrés y sentirse más seguro, ya que identifica a las personas y objetos marcados como parte de un ambiente conocido y estable.