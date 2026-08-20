Cómo viajar a las Islas Canarias con alojamiento gratis

Las Islas Canarias ofrecen oportunidades de house sitting para cuidar mascotas a cambio de alojamiento gratis. ¡Enterate de qué se trata!

Una propuesta en las Islas Canarias busca atraer a personas que quieran viajar y, al mismo tiempo, cuidar mascotas. Distintas familias ofrecen alojamiento gratuito a cambio de que los voluntarios se ocupen de sus casas y animales durante sus vacaciones. La modalidad se conoce como house sitting o pet sitting y funciona a través de plataformas especializadas como TrustedHousesitters.

Las oportunidades están disponibles en distintos puntos del archipiélago español. Hay propuestas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Algunas de las estadías publicadas corresponden a septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Cómo funciona este sistema para obtener hospedaje en las Islas Canarias El sistema funciona como un intercambio. El cuidador se instala en la vivienda durante la ausencia de sus dueños y se ocupa de los animales y de las tareas acordadas. A cambio, no debe pagar el hospedaje. Las condiciones pueden variar según cada anfitrión, por lo que es necesario revisar cada propuesta antes de postularse.

Entre las condiciones habituales aparece ser mayor de edad y contar con disponibilidad para permanecer durante todo el período acordado. En algunos casos también se solicita experiencia previa con mascotas. El cuidador debe alimentarlas, acompañarlas y mantener limpios sus espacios. También puede ser necesario presentar referencias o completar verificaciones de identidad.

Islas Canarias Google Maps Las tareas dependen de cada oferta. Pueden incluir dar comida y agua, sacar a pasear a los perros, limpiar cajas de arena o patios y jugar con los animales. En determinadas situaciones, el anfitrión puede pedir que se administre medicación. También se espera que la vivienda se mantenga ordenada y que cualquier inconveniente sea informado al propietario.