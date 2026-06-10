Cómo ventilar la casa en invierno sin perder el calor

Descubrí cómo funciona la ventilación cruzada: el método más rápido y eficiente para renovar el aire de tu hogar en invierno sin congelarte en el intento.

Cuando llega el invierno, la tendencia natural de todos es cerrar las ventanas para mantener el calorcito del hogar. Sin embargo, pasar días enteros en ambientes completamente herméticos tiene sus consecuencias. El aire se satura, se acumula la humedad generada por la respiración o la cocina, y los virus encuentran el escenario ideal para propagarse.

La clave para solucionar esto no es dejar las ventanas abiertas todo el día, sino aprender a ventilar con estrategia. Acá es donde entra en juego la famosa ventilación cruzada, una técnica arquitectónica y sanitaria tan simple como efectiva.

Cómo funciona la ventilación cruzada para no perder calor en invierno Este método consiste en abrir simultáneamente dos aberturas en zonas opuestas de la casa, por ejemplo, una ventana en el living y otra en una habitación al otro extremo. Al hacer esto, se genera una corriente de aire inmediata debido a la diferencia de presión y temperatura entre el interior y el exterior.

653917529_18017072414818626_8919712853153256493_n Ventilación en invierno istockphoto El gran beneficio de este sistema es la velocidad. En lugar de tener una ventana entornada durante horas enfriando las paredes, la ventilación cruzada genera un torrente que barre con todo el aire viciado en cuestión de minutos. Los expertos en salud ambiental señalan que alcanzar la renovación total del aire de una habitación mediana requiere apenas entre cinco y diez minutos bajo este método.

Al durar tan poco tiempo, ocurre algo genial: el aire se renueva por completo pero los objetos, los muebles y las paredes de la casa no llegan a enfriarse. El calor del hogar se almacena principalmente en las superficies sólidas y no tanto en el aire flotante. Por eso, una vez que cerrás las ventanas, la temperatura de la casa se recupera casi de inmediato, permitiéndote ahorrar muchísima energía en calefacción.