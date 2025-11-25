Cómo proteger la pintura del auto del sol en verano con trucos caseros

Proteger el auto del sol es clave en verano y existen trucos simples que ayudan a evitar que la pintura se dañe por la exposición intensa.

Con la llegada del calor y el sol fuerte, muchos conductores buscan alternativas rápidas y económicas para evitar que la pintura del auto se desgaste. Aunque los productos profesionales funcionan muy bien, existen soluciones caseras que pueden reducir los efectos del sol y preservar el color por más tiempo.

Algunos trucos para cuidar el auto del sol Un truco clásico es usar una sábana o manta clara para cubrir el techo y el parabrisas. Este tipo de telas ayuda a reflejar los rayos solares y evita que el calor se concentre sobre la pintura. Si no tenés una sábana grande, una toalla clara ya sirve para reducir varios grados la temperatura de la chapa.

Otro recurso práctico es recurrir al cartón como parasol improvisado. Colocarlo en el parabrisas funciona casi tan bien como un parasol metálico y evita que el interior del vehículo se convierta en un horno. Para una opción más resistente, se puede forrar una cartulina con papel aluminio, que refleja muy bien la luz y protege tanto la pintura como el tablero.

shutterstock_2338437917 Con una sábana o manta clara se puede reducir el impacto del sol. Foto: Shutterstock También se recomienda estacionar el vehículo buscando sombras parciales, como paredes altas o árboles, y orientar el auto para que el sol dé sobre la parte trasera y no de lleno sobre el parabrisas. Este simple gesto puede marcar una gran diferencia al final del día.