Cómo preparar el jugo verde de Frank Suárez en casa

El secreto natural para una vida más larga y un cuerpo renovado lo dio a conocer Frank Suárez con su jugo verde.

Son grandes los beneficios de incorporar los jugos verdes a la dieta cotidiana, entre los que se destacan que permiten desintoxicar y desinflamar nuestro cuerpo.

El cuerpo pide ayuda y este jugo verde es la respuesta que las células esperan. Creado por Frank Suárez, este "jugo de la vida" es una fuente concentrada de magnesio, sodio y potasio. Estos minerales equilibran tu sistema nervioso si sientes estrés o ansiedad. Disfrútalo en casa.

El jugo verde reparador La receta utiliza ingredientes frescos como espinaca, col rizada (kale) y apio. Esta mezcla nutre y ayuda a la desintoxicación del cuerpo. Se recomienda tomar el jugo en ayunas. Un hábito simple para fortalecer tu sistema inmune cada mañana y sentirte mejor.

Jugo Verde. Foto: Ph Shutterstock Jugo Verde. Foto: Ph Shutterstock El pepino suministra una carga importante de potasio y magnesio. Los tres tallos de apio o celery aportan una excelente dosis de antioxidantes que protegen las células y fibra que beneficia la digestión. Las dos tazas de espinaca son una fuente vegetal importante de hierro y calcio biodisponibles para el cuerpo. Todo esto contribuye al balance interno, promoviendo un mejor funcionamiento de todos los sistemas del organismo.

jugo verde Las dos tazas de col rizada, o kale, están llenas de vitamina K y otros antioxidantes protectores. Un pequeño trozo de jengibre fresco opera como un excelente soporte natural, considerado un antibiótico. La media manzana verde regula el pH bucal, y sus nutrientes benefician el aspecto y la salud de la piel. El toque final de limón o lima suma vitamina C, potasio y otras vitaminas necesarias para el metabolismo.