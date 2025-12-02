Cómo preparar el jugo verde de Frank Suárez en casa
El secreto natural para una vida más larga y un cuerpo renovado lo dio a conocer Frank Suárez con su jugo verde.
El cuerpo pide ayuda y este jugo verde es la respuesta que las células esperan. Creado por Frank Suárez, este "jugo de la vida" es una fuente concentrada de magnesio, sodio y potasio. Estos minerales equilibran tu sistema nervioso si sientes estrés o ansiedad. Disfrútalo en casa.
El jugo verde reparador
La receta utiliza ingredientes frescos como espinaca, col rizada (kale) y apio. Esta mezcla nutre y ayuda a la desintoxicación del cuerpo. Se recomienda tomar el jugo en ayunas. Un hábito simple para fortalecer tu sistema inmune cada mañana y sentirte mejor.
El pepino suministra una carga importante de potasio y magnesio. Los tres tallos de apio o celery aportan una excelente dosis de antioxidantes que protegen las células y fibra que beneficia la digestión. Las dos tazas de espinaca son una fuente vegetal importante de hierro y calcio biodisponibles para el cuerpo. Todo esto contribuye al balance interno, promoviendo un mejor funcionamiento de todos los sistemas del organismo.
Las dos tazas de col rizada, o kale, están llenas de vitamina K y otros antioxidantes protectores. Un pequeño trozo de jengibre fresco opera como un excelente soporte natural, considerado un antibiótico. La media manzana verde regula el pH bucal, y sus nutrientes benefician el aspecto y la salud de la piel. El toque final de limón o lima suma vitamina C, potasio y otras vitaminas necesarias para el metabolismo.
La preparación se logra de forma sencilla con la ayuda de una licuadora o un extractor de jugos. Al beberlo con regularidad, facilitas la limpieza interna y mejoras de forma evidente la salud del intestino y el tránsito. Esta bebida ofrece un camino directo para sentirse renovado, más ligero y con una energía estable.