Cómo ganarle al frío en invierno: los trucos para aislar puertas y ventanas sin gastar de más

El invierno y con él las bajas temperaturas están a la orden del día. Los expertos en eficiencia energética tienen una serie de recomendaciones para no gastar tanto en calefacción y para eso ponen la lupa sobre las fugas térmicas en puertas y ventanas.

Una vivienda promedio suele perder un porcentaje altísimo de su climatización interior a causa de sutiles corrientes de aire que ingresan por rendijas casi imperceptibles.

Afortunadamente, mitigar este problema no requiere de grandes inversiones ni de mano de obra especializada. Alcanza con un par de soluciones caseras e ingeniosas para retener el calor en los ambientes.

Una de las técnicas más efectivas y económicas para optimizar las ventanas consiste en emular un sistema de doble vidrio de manera artesanal. El proceso es simple: se coloca un film de plástico transparente sobre el contorno del marco utilizando cinta bifaz.

Este método genera un colchón de aire estanco entre el cristal y el film que actúa como una barrera térmica sumamente eficiente. Además de frenar el paso del frío, esta técnica reduce notablemente la acumulación de gotas de humedad por condensación en los vidrios durante las noches más gélidas.

Las puertas de acceso principal son otra fuente constante de inestabilidad térmica. El método clásico para detectar fallas en su perímetro consiste en oscurecer por completo la habitación durante el día y observar los bordes de la estructura. Si la claridad exterior logra filtrarse por los costados o por abajo, significa que el aire frío tiene el camino libre.

Para contrarrestar esto, los burletes autoadhesivos siguen siendo el recurso estrella de la ferretería hogareña. Su colocación es inmediata y bloquea las corrientes en cuestión de minutos. Como beneficio secundario, este sellado también funciona como un escudo contra el ingreso de polvo, hollín y ruidos de la calle.