Cómo dejar tu casa sin olor a fritura en solo cinco minutos

Transforma tu casa en cuestión de minutos para que el olor a fritura no persista y huela rico siempre después de cocinar.

La casa debe oler a casa, no a cena. Dejar la cocina sin rastro de olor a cebolla o fritura es un arte que los italianos dominan. No buscan cubrir los aromas persistentes, sino que fluyan y desaparezcan. Su método es una técnica de vaporización al natural.

Qué hacen para eliminar el olor a comida en casa El truco de los italianos es simple y no requiere productos químicos fuertes. Consiste en preparar una receta neutralizadora que se cocina a fuego lento. Este ritual sencillo se lleva a cabo justo después de terminar de cocinar los alimentos más aromáticos. El resultado es un aire limpio, sin fragancias artificiales.

olor casa3 La receta es un poderoso neutralizador de olores basado en la ciencia del vapor. Se necesitan 500 mililitros de agua, medio limón grande cortado en rodajas y una cucharada de café molido. Si la intensidad del aroma frito es superior, se sugiere usar hasta dos cucharadas de café.

El proceso es muy fácil y rápido de ejecutar. Vierta el agua en una cacerola pequeña sobre la estufa y añada el limón y el café. Ponga la olla a fuego bajo, solo hasta que comience a emitir vapor. Deje que esta mezcla hierva suave por un lapso de tres a cinco minutos.

olor casa El vapor tibio es lo mejor para este tipo de limpieza. Ayuda a que las micropartículas de grasa y aroma se adhieran a sus moléculas acuosas. El café actúa como un absorbente natural, mientras que el limón aporta su propiedad cítrica limpiadora. La cocina queda sin rastros de olores.