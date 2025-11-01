Cómo dejar las alfombras del auto como nuevas con solo un ingrediente que tenés en casa

Mantener las alfombras del auto limpias suele ser una de las tareas más tediosas. Sin embargo, un truco casero con vinagre blanco está ganando fama entre los conductores por su bajo costo y por dejarlas impecables sin esfuerzo. Este ingrediente, presente en casi todos los hogares, tiene propiedades desinfectantes, elimina olores y deja las superficies suaves al tacto.

Aplicar este método es simple y rápido, solo necesitás mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia en un pulverizador. Luego, rociá la mezcla sobre las alfombras, dejá actuar unos minutos y frotá con un cepillo de cerdas firmes. Por último, secá con un trapo limpio o papel absorbente. El resultado: alfombras libres de manchas, sin polvo acumulado y con un aroma fresco.

shutterstock_2125345025 Otros elementos que ayudan a limpiar las alfombras del auto Para potenciar el resultado, se pueden sumar otros elementos que también están al alcance de la mano. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es ideal para absorber la humedad y neutralizar los malos olores: basta con espolvorear una capa sobre la alfombra, dejar actuar unos 15 minutos y aspirar.

Otra opción efectiva para limpiar las alfombras, es combinar limón y jabón neutro, que ayudan a remover la grasa sin dañar los tejidos. Incluso, algunos conductores recomiendan pasar una mezcla de alcohol y agua para darle un toque de brillo y desinfección extra.