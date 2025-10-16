Cómo conectar tu Android a una red de Wi Fi sin necesidad de saber la contraseña

La función de Android permite conectarse al Wi Fi sin teclear la contraseña, en segundos y de forma segura.

Aunque muchas personas crean que para conectarse a una red de Wi Fi siempre es necesario conocer la contraseña, no es así. Android ofrece una herramienta muy práctica para acceder a redes sin revelar la clave, lo que agiliza la conexión en casas, oficinas y espacios públicos.

Estas funciones fueron diseñadas para compartir la red de manera segura y confiable, sin necesidad de escribir la contraseña. Disponible a partir de Android 10, la opción más simple es hacerlo mediante un código QR. En la mayoría de los dispositivos, solo hay que ingresar en Ajustes > Red e Internet > Wi Fi, tocar la red a la que está conectado el dueño, seleccionar Compartir y mostrar el código QR en pantalla (el teléfono pedirá desbloquearse). Luego, con la cámara del otro dispositivo se escanea el código y la conexión se realiza de forma automática, sin necesidad de ingresar la clave.

Otras alternativas para conectarse a Wi Fi Si el anfitrión no puede generar un código QR, otra alternativa es crear un hotspot desde su teléfono y compartir una contraseña temporal. También existen funciones de compartición específicas según el fabricante del dispositivo. En cambio, se recomienda evitar el uso de WPS: aunque algunos routers aún lo permiten, este método es menos seguro y muchos modelos nuevos ya lo tienen deshabilitado.