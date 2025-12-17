Cinco carreras que quedarán obsoletas según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no solo está creando nuevos empleos, también está dejando en evidencia qué carreras pierden sentido en un mercado laboral cada vez más automatizado. Algunas profesiones, tal como hoy se enseñan, corren serio riesgo de volverse obsoletas.

Según proyecciones de modelos de inteligencia artificial utilizados para analizar tendencias laborales, el problema no es el título en sí, sino el tipo de tareas que forman parte de cada carrera. Cuando el trabajo es repetitivo, previsible y basado en reglas fijas, la automatización avanza sin freno.

La inteligencia artificial considera que los perfiles formados exclusivamente para cargar, ordenar o validar datos serán los primeros en quedar fuera del mercado. Hoy, los sistemas inteligentes realizan estas tareas de forma automática, más rápida y con menos errores. La IA de OpenAi "la carga manual de datos ya no es una habilidad valiosa cuando los sistemas pueden capturar, ordenar y procesar información en tiempo real".

Las carreras centradas únicamente en la traducción básica de textos pierden relevancia frente a los avances de la inteligencia artificial. Los traductores automáticos ya alcanzan niveles aceptables en múltiples idiomas y se actualizan constantemente. Según el análisis de la inteligencia artificial, "la traducción literal dejó de ser un diferencial; solo sobrevivirán los perfiles que aporten contexto cultural, revisión especializada o creatividad" .

La inteligencia artificial señala que las carreras enfocadas en tareas administrativas genéricas —gestión de papeles, seguimiento de procesos internos o control rutinario— serán cada vez menos necesarias. Muchas de esas funciones ya están integradas en sistemas de gestión automática. La IA sostuvo que "las organizaciones reducen puestos administrativos cuando pueden automatizar flujos completos con software inteligente".

4. Contabilidad puramente operativa

Si bien la contabilidad no desaparece, la inteligencia artificial advierte que la formación centrada solo en cálculos, balances y liquidaciones manuales pierde valor. Estas tareas ya son realizadas por programas que operan de forma autónoma. "La contabilidad repetitiva será absorbida por sistemas automáticos; el futuro está en el análisis y la planificación", señaló ChatGPT.

5. Periodismo de contenido repetitivo

La inteligencia artificial también apunta al periodismo basado en rutinas mecánicas: resúmenes, notas automáticas, resultados y contenidos sin análisis propio. Estos formatos ya pueden ser generados por algoritmos en segundos.

Según el modelo, "el periodismo sin valor agregado humano es fácilmente reemplazable por sistemas de generación automática de texto". La advertencia de la inteligencia artificial no implica que estas carreras desaparezcan de un día para otro, sino que, tal como están planteadas hoy, pierden utilidad real en el mercado laboral. El futuro no pertenece a los títulos rígidos, sino a quienes sumen pensamiento crítico, adaptación y habilidades que las máquinas todavía no pueden imitar.