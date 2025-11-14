Cinco alimentos que te ayudan a desinflamar el cuerpo naturalmente

La inflamación es una respuesta del cuerpo ante lesiones, infecciones o estrés. Pero cuando se vuelve crónica, puede afectar la digestión, las articulaciones y hasta la piel. La buena noticia es que existen ciertos alimentos que pueden ayudar a reducirla de forma natural. ¿Cuáles son? Aquí te contamos acerca de los más efectivos que contribuyen a desinflamar.