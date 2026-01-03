Chau flacidez: la rutina con 5 ejercicios isométricos que marca el abdomen en casa y es ideal para principiantes

El entrenamiento para repetir 2 o 3 veces por semana y sumar a tu rutina semanal. Te contamos todos los detalles.

Una rutina con ejercicios isométricos es clave para marcar el abdomen. Este tipo de ejercicio fortalece músculos que normalmente no usarías en un movimiento dinámico rápido y no compromete tus articulaciones ya que es un movimiento de baja intensidad pero igual de efectivo.

Los abdominales isométricos ganan popularidad porque además de tonificar, estabilizan la columna y frenan el movimiento, logrando desarrollar fuerza y proteger la espalda, lo que se traduce en un abdomen más rígido y funcional para actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantar bolsas de compras.

3 EJERCICIOS 3.jpg Para mejores resultados puedes agregar ejercicios de cardio a tu rutina. Archivo. La rutina ideal para el abdomen Plancha (1 minuto)

Plancha sobre codos (30 segundos)

Plancha con elevación de pierna (30 segundos)

Plancha lateral sobre codo (30 segundos)

Plancha (30 segundos)

Plancha sobre codos (1 minuto) La clave para ejecutar estos ejercicios correctamente y tonificar el abdomen es mantener la cadera y la zona de los omóplatos sin movimientos, y formar una línea imaginaria desde la cabeza hasta los pies. Es importante que la zona lumbar no esté arqueada porque podría generar una lesión en la espalda.