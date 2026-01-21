Brasil más barato: el pueblo con playa y río para visitar este verano

El secreto mejor guardado de Bahía que enamora en verano. El pueblo sin autos de Brasil que seduce a argentinos curiosos.

Es real y sorprende. Caraíva no busca multitudes. Este pequeño pueblo de Bahía en Brasil mezcla playa y río en un entorno simple que atrapa desde el primer paso. Con pocos habitantes, calles de arena y ritmo pausado, se volvió una opción muy buscada este verano por quienes quieren descansar sin gastar de más y lejos del ruido.

Un pueblo en Brasil para descansar Caraíva queda a unos 35 kilómetros de Trancoso y el viaje ya marca la diferencia. El auto se deja antes de cruzar el río. El ingreso se hace en bote y, del otro lado, todo sigue a pie. No hay asfalto ni apuro. Si llevas valijas, una carreta tirada por caballos resuelve el traslado hasta la posada.

Embed - Pueblo Brasil El pueblo es peatonal y rústico. Las casas bajas, los bares simples y las luces suaves crean un ambiente que recuerda a otros destinos del sur de América cuando aún eran tranquilos. Muchos lo comparan con Cabo Polonio o La Pedrera, aunque Caraíva mantiene un carácter propio, más ligado a la vida del pescador.

La playa es amplia y de arena clara. El mar acompaña sin estridencias y el río ofrece un contraste único. En pocos pasos se pasa del agua salada al agua dulce. Ese cruce se vuelve parte del ritual diario de quienes llegan. Algunos pasan horas flotando en el río mientras el sol baja lento.