Verano en Brasil: la playa secreta de aguas turquesas que los argentinos acaban de descubrir

El calendario se acerca al verano y la palabra " playa " se cuela en cada conversación. Muchos imaginan agua clara y arena suave, pero no quieren un viaje eterno ni un destino repleto de gente. En ese cruce apareció un nombre que todavía suena nuevo para muchos argentinos.

Tamandaré. Es una localidad costera de Pernambuco, en el noreste de Brasil . Tiene tonos verdes en el mar, sombra de palmeras y un ritmo más bajo que los puntos más famosos de la zona. La idea es descansar, comer bien y, si pinta, usarlo como punto de partida para conocer otros lugares cercanos.

Tamandaré funciona para quienes disfrutan explorar, pero valoran volver a una base silenciosa al terminar. Desde allí se llega en unos 40 minutos a Antunes, Porto de Galinhas y Maragogi. Esa cercanía permite armar un itinerario flexible, sin horas de ruta.

Un día puede ser de excursión y fotos; el siguiente, de reposera y lectura. Para familias, parejas o grupos de amigos, esa logística reduce el cansancio y evita perder tiempo en traslados largos. Y como recibe menos flujo turístico que sus vecinos, el ambiente suele ser más sereno, incluso en temporada.

El mayor imán está en la costa y en lo que ocurre cuando la marea acompaña . En Praia dos Carneiros, los arrecifes frenan el oleaje y dejan sectores de agua quieta que parecen piletas naturales. Es un plan ideal para flotar, nadar sin sobresaltos y mirar peces a pocos metros. La Praia de Tamandaré, más céntrica, suma paseo costero, bares y paradores con comida donde mandan el pescado y el marisco. Quien busca más calma suele elegir tramos como Praia das Campas o Boca da Barra, con vegetación cerca y menos movimiento. Pontal do Lira, en cambio, suma artesanías y miradores ideales para el atardecer.

Capilla histórica, fuerte y naturaleza fuera de la arena

El destino también ofrece un costado cultural que ayuda a entender la región. En Carneiros, la Capilla de São Benedito, del siglo XVIII, se volvió una postal frente al mar. Ya en Tamandaré, el fuerte llamado Santo Inácio propone un paseo con vistas abiertas y un repaso por la historia local. En el centro aparecen sitios tranquilos para caminar, como la plaza Liberdade y la Estrela do Mar, además de la iglesia de São Pedro. Para cambiar arena por verde, Saltinho aporta senderos y tramos de bosque atlántico donde se escucha más a los pájaros que a los parlantes.

481210027_617339797581468_6130296933276057460_n

Tamandaré suma actividades en el agua para distintos niveles. Hay paseos en catamarán que recorren la costa, pasan por bancos arenosos y hacen paradas para nadar. Para quienes prefieren algo más activo, aparecen salidas de snorkel, o incluso buceo, en sectores de agua calma, donde se ven peces de muchos tonos. Otro clásico son las excursiones hacia Praia dos Carneiros, que se arman desde el pueblo y también desde destinos cercanos. Un consejo práctico: mirar el horario de mareas, porque cuando el mar baja el agua suele verse más transparente y las piscinas naturales quedan mejor definidas.

La clave de este lugar es que funciona en dos planos a la vez. Puede ser una escapada completa, sin moverse demasiado, o un punto de apoyo para visitar los clásicos del noreste brasileño y volver a un sitio más tranquilo. En tiempos de playas colapsadas, esa mezcla de belleza, calma y cercanía se vuelve un valor. Quien busca un verano distinto encuentra aquí un plan realista: paisaje de postal, agenda flexible y la sensación, cada vez más rara, de tener tiempo.