Biodescodificación: el significado emocional que se esconde detrás del autismo

La biodescodificación no es una ciencia, sino que intenta ser una herramienta que aporta una perspectiva alternativa y metafísica sobre el origen de las enfermedades y trastornos, incluyendo el autismo . Busca sanar las enfermedades a través de las emociones no resueltas.

Para la biodescodificación el autismo es una “elección” inconsciente del alma o la respuesta biológica a algún trauma profundo que generalmente es de origen familiar o ancestral.

Esta corriente busca el significado de este problema y señala que a veces el origen está en el árbol genealógico y sugiere que es resultado de incestos genealógicos donde un secreto familiar y la culpa ejercen una presión invisible y dolorosa sobre el linaje.

Por otra parte, la biodescodificación sugiere que las claves del problema deben buscarse en el campo visual de las personas haciendo referencia a aquello que el niño no quiere ver porque le resulta traumático.

Además, la teoría se enfoca en el resentir, la emoción no expresada que el cuerpo termina somatizando. En los autistas se interpreta como una necesidad de aislamiento extremo para evitar el dolor y la presión del mundo exterior.

Otra hipótesis de la biodescodificación es que las personas sienten que tiene criterios altos para alcanzar, por lo tanto es más fácil quedarse dentro del mutismo. Adempas, se entiende al autismo como el rechazo a enfrentarse a la realidad física del mundo exterior porque las personas ven su sensibilidad maltratada.

Por su parte, la terapeuta Lisa Bourbeau aborda el autismo desde una perspectiva que incluye lo kármico y la elección del alma.

autismo bbc La biodescodificación busca desentrañar las emociones ocultas. GETTY IMAGES

El autismo es visto como una "conducta de separación de la realidad", donde el enfermo se repliega completamente sobre sí mismo, inmerso en su mundo interior.

Bloqueo Emocional (Vínculo Kármico)

Bourbeau sugiere que la causa se remonta a un momento antes de los 8 meses de edad y a un "vínculo kármico muy fuerte, principalmente con su madre".

Bloqueo Mental (Aceptar la Encarnación y Evolución)

Para la sanación a nivel mental, se requiere un cambio de creencia tanto en el niño como en los padres:

La biodescodificación de alguna manera concluye que todas las personas afectadas por un niño autista tienen algo que aprender de esta experiencia. Sin embargo, no se trata de una ciencia por eso se recomienda acudir al médico en caso de tener problemas de salud mental o física.