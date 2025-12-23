Biodescodificación: el significado emocional que esconde la otitis en los niños
La biodescodificación busca el significado y el origen emocional de las enfermedades para encaminarse a la sanación.
La biodescodificación propone una mirada muy profunda sobre las emociones y señala que las enfermedades se originan justamente por las emociones no resueltas. Si bien no es una mirada científica, la disciplina apunta a sanar a las personas a través de un trabajo interno.
Biodescodificación y otitis
La otitis es una inflamación del oído que generalmente afecta más a los niños y se trata con antibióticos. Lo cierto es que la biodescodificación considera que esto no solo es una dolencia física sino un mensaje que el cuerpo manda desde el inconsciente.
Te Podría Interesar
Desde esta perspectiva, el oído de un niño que sufre otitis, especialmente la otitis media serosa (donde el oído se "tapa" para disminuir la audición), podría estar manifestando un profundo deseo de no escuchar ciertas realidades de su entorno.
Los especialistas en biodescodificación buscan el significado y señalan que el conflicto principal suele ser la incapacidad de procesar discusiones intensas o repetitivas entre los padres. El niño, al no poder intervenir ni huir de estas situaciones, genera una respuesta biológica en su oído, como un mecanismo de autoprotección para "amortiguar" el ruido del conflicto.
De alguna manera ese no querer oír puede expresarse en otros escenarios como en la guardería, por ejemplo.
También la especialista, Louise L. Hay, señala que más allá del síntoma hay enfado contenido, un deseo vehemente de no escuchar y un entorno con "demasiado alboroto" o peleas familiares.
Para la biodescodificación en este caso la clave para sanar no solo el cuerpo sino también el espíritu radica en la transformación del pensamiento. Su "nuevo modelo mental" para la otitis propone afirmaciones como: “La armonía me rodea”. "Escucho con amor lo bueno y agradable”. "Soy un centro de amor."