Biodescodificación: el significado emocional que esconde el herpes

La biodescodificación busca desentrañar las emociones no resueltas para sanar y encontrar el significado de las enfermedades.

El herpes es una afección que afecta a millones de personas en el mundo y puede llegar a generar un profundo malestar emocional. La biodescodificación señala que es la manifestación de un "conflicto de separación unido a una sensación de suciedad”.

Biodescodificación Para esta corriente, la piel es el órgano de contacto y la superficie con la que se interactúa con el mundo. El significado es que cuando sufre una afección cutánea en zonas como labios o genitales, existe una “falta de contacto” que la persona necesita para sentirse estructurada.

Los seguidores de la biodescodificación interpretan la localización y el tipo de herpes como una clave para desentrañar el resentir subyacente. En el caso del herpes labial la emoción se asocia a “no me siento besado o me siento mancillado". Esto es porque la boca es la zona de los besos, del afecto y de la comunicación.

Mientras que en el caso del herpes genital se hace referencia a la "culpa sexual y remordimientos". Para la biodescodificación, este tipo de herpes podría estar asociado a conflictos de culpa sexual, remordimientos o una sensación de ser "castigado" por vivencias íntimas.

Para los seguidores de la biodescodificación la resolución de estos conflictos emocionales es fundamental para la sanación. No se trata de ignorar el tratamiento médico convencional, sino de abordarlo desde una perspectiva integral donde la intención, el autoconocimiento y la reprogramación mental juegan un papel importante.