Biodescodificación: el significado emocional que esconde el asma

La biodescodificación busca el significado y el origen del asma en las emociones mal gestionadas para curarlas.

Para la biodescodificación, las afecciones respiratorias como el asma no son casualidad sino que se relacionan con una red de disputas territoriales, miedos profundos y dinámicas familiares tóxicas. Para esta disciplina el cuerpo manifiesta físicamente todas estas emociones no resueltas.

Biodescodificación La biodescodificación entiende a los pulmones y a los bronquios como la capacidad de tomar vida y proteger el espacio personal. Al aparecer el asma el síntoma no es visto solo como patología médica sino como un grito del inconsciente.

De alguna manera, el significado que atribuye al asma es que el individuo está “asfixiado emocionalmente”. Es un conflicto también de invasión territorial.

Realizan una campaña nacional de detección de asma abierta gratuita y voluntaria. Foto: Shutterstock La biodescodificación como herramienta para sanar emociones. Foto: Shutterstock Para la biodescodificación, el asma debe estudiarse como una “constelación”. Cuando hay un segundo conflicto activo en el hemisferio izquierdo, se puede entrar en una constelación esquizofrénica, lo que complejiza la respuesta emocional y física del paciente.

Además, la biodescodificación señala que el origen del asma suele rastrearse en el seno del hogar. Las peleas continuas entre los padres donde el hombre grita y la mujer calla, generan un ambiente que el niño percibe como irrespirable.