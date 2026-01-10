Basada en un bestseller: la nueva película que llegó a Netflix y ya es furor
Netflix estrenó una nueva película romántica de verano que mezcla amistad, viajes y sentimientos guardados.
Las historias de amor de verano siempre tienen algo especial y Netflix lo sabe. Este 9 de enero, la plataforma estrenó Gente que conocemos en vacaciones, una comedia romántica basada en el exitoso libro de Emily Henry, que mezcla amistad, viajes y sentimientos guardados durante años.
Con una duración de ciento diecisiete minutos, la película se suma a los estrenos destacados del verano y apunta directo a quienes disfrutan de los romances que se cocinan a fuego lento.
Te Podría Interesar
Una amistad que se pone a prueba
La historia sigue a Poppy (Emily Bader), una joven espontánea y amante de la aventura, y Alex (Tom Blyth), todo lo contrario: estructurado, previsible y fanático de la rutina. A pesar de sus diferencias, son mejores amigos desde hace una década y mantienen una tradición inquebrantable: viajar juntos todos los veranos.
Ese delicado equilibrio empieza a tambalear cuando ambos se hacen la pregunta que todos a su alrededor parecen tener clara desde hace tiempo: ¿y si su relación es algo más que amistad?
Elenco, romance y escenarios de postal
Además de Bader y Blyth, el elenco suma nombres conocidos como Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Molly Shannon y Jameela Jamil, en una producción que combina humor, emoción y paisajes que funcionan como un personaje más.
Dirigida por Brett Haley y con guion de Yulin Kuang, la película mantiene el espíritu optimista y sensible del libro original, uno de los bestsellers románticos más leídos de los últimos años.
Por qué es la película ideal para ver este verano
Gente que conocemos en vacaciones encaja perfecto con el mood veraniego: viajes, recuerdos compartidos, charlas profundas y esa tensión romántica que crece con cada escena. Es una propuesta liviana, pero emotiva, ideal para quienes buscan una historia de amor sin excesos dramáticos y con personajes fáciles de querer.