Basada en un bestseller: la nueva película que llegó a Netflix y ya es furor

Netflix estrenó Gente que conocemos en vacaciones, basada en el libro de Emily Henry.

Las historias de amor de verano siempre tienen algo especial y Netflix lo sabe. Este 9 de enero, la plataforma estrenó Gente que conocemos en vacaciones, una comedia romántica basada en el exitoso libro de Emily Henry, que mezcla amistad, viajes y sentimientos guardados durante años.

Con una duración de ciento diecisiete minutos, la película se suma a los estrenos destacados del verano y apunta directo a quienes disfrutan de los romances que se cocinan a fuego lento.

Una amistad que se pone a prueba La historia sigue a Poppy (Emily Bader), una joven espontánea y amante de la aventura, y Alex (Tom Blyth), todo lo contrario: estructurado, previsible y fanático de la rutina. A pesar de sus diferencias, son mejores amigos desde hace una década y mantienen una tradición inquebrantable: viajar juntos todos los veranos.

Ese delicado equilibrio empieza a tambalear cuando ambos se hacen la pregunta que todos a su alrededor parecen tener clara desde hace tiempo: ¿y si su relación es algo más que amistad?

image Con 117 minutos de duración, es ideal para maratonear en verano. Foto: Archivo Elenco, romance y escenarios de postal Además de Bader y Blyth, el elenco suma nombres conocidos como Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Molly Shannon y Jameela Jamil, en una producción que combina humor, emoción y paisajes que funcionan como un personaje más.