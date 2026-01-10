El drama de época que estrenó Netflix y se posiciona como la más vista de todas

Con las actuaciones estelares de Joel Edgerton y Felicity Jones, Netflix estrenó un relato sobre la expansión ferroviaria y la superación personal.

El gigante del streaming vuelve a apostar por el cine de autor con el flamante lanzamiento de Sueños de trenes. Bajo la dirección de Clint Bentley, esta producción llega a la pantalla de Netflix para adaptar la aclamada novela de Denis Johnson, una pieza literaria que vio la luz en 2002 a través de The Paris Review y se consolidó como libro independiente casi una década después.

sueño de trenes (3) Joel Edgerton protagoniza "Sueños de trenes", interpretando a Robert Grainier en el noroeste del Pacífico. Netflix El film se presenta como una travesía emocional que explora los cimientos del noroeste del Pacífico a comienzos del siglo pasado, ofreciendo una experiencia visual profunda sobre la construcción de una nación y la fragilidad de los vínculos humanos.

Los detalles detrás de Sueños de trenes, la nueva joya de Netflix Sueño de trenes - tráiler La narrativa nos sumerge en la vida de Robert Grainier, interpretado por un impecable Joel Edgerton, un hombre cuya existencia se moldea entre los bosques salvajes y el avance imparable del ferrocarril. Según la sinopsis oficial proporcionada por la plataforma, " Sueños de trenes es el conmovedor retrato de Robert Grainier, cuya vida transcurre durante una época de cambios sin precedentes en la América de principios del siglo XX".

sueño de trenes (2) Felicity Jones encarna a Gladys, la esposa de Robert, en una historia que mezcla amor y cambios históricos. Netflix El relato sigue su crecimiento como huérfano, su labor en la expansión de las vías y la formación de una familia junto a Gladys, rol a cargo de Felicity Jones, en un mundo donde la naturaleza es tan brutal como bella.