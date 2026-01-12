Presenta:

Así se prepara una delicia de verano: Postre frío de mango, tu nueva obsesión

Disfrutá de una receta excepcional, tu mejor aliado para estos días de calor extremo, del verano argentino: postre frío de mango ¡te encantará!

Candela Spann

Receta de postre de mango sin horno para el verano
Shutterstock

Cremoso, frutal y bien fresco, este postre frío de mango es una receta ideal para el verano, cuando el calor pide algo dulce pero liviano. Se prepara sin horno, aprovecha la fruta madura y tiene una textura suave que se disfruta bien frío. Una delicia simple y elegante, perfecta para disfrutar de algo distinto. ¡Manos a la obra!

Postre frío de mango la receta fresca ideal para el verano

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Mango maduro – 2 unidades grandes

  • Crema de leche – 200 ml

  • Leche condensada – 120 ml

  • Jugo de limón – 1 cucharada

  • Gelatina sin sabor – 7 gramos

  • Agua – 50 ml

  • Hojas de menta – para decorar

Paso a paso para crear un postre frío de mango delicioso

1- Pelá y cortá el mango en cubos. Reservá algunos para decorar y colocá el resto en la licuadora.

2- Agregá la leche condensada, el jugo de limón y licuá hasta obtener una crema lisa, clave para la textura de la receta.

3- Hidratá la gelatina con el agua, disolvela suavemente y sumala a la mezcla de mango, integrando bien.

4- Batí la crema de leche apenas hasta que espese y mezclala de forma envolvente para lograr un postre aireado.

5- Volcá la preparación en copas o vasos y llevá a la heladera al menos 3 horas. En verano, servilo bien frío.

Qué preparar en verano postre frío de mango paso a paso

De la cocina a la mesa

Este postre frío de mango es una receta perfecta para el verano porque combina frescura, dulzor natural y una presentación delicada. Se puede preparar con anticipación y decorar justo antes de servir con cubos de fruta y menta fresca. Funciona tanto como postre principal como en formato individual para mesas dulces. Sin complicaciones, pensado a para disfrutar despacio en días cálidos.

