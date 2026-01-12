Conmoción: un "mini tsunami" mató a una persona en Mar Chiquita y dejó 35 heridos

El fenómeno sorprendió a las personas en la Costa argentina. En Mar Chiquita y Santa Clara se reportaron un fallecido y aproximadamente 35 heridos.

Un trágico hecho ocurrió este lunes, en medio del regreso del calor a Buenos Aires, después de que una ola gigante provocara la muerte de una persona que se encontraba disfrutando el día de playa en Mar Chiquita. Este "mini tsunami" se produjo repentinamente y se repitió en varias playas de la Costa argentina. Hay aproximadamente 35 heridos.

El fenómeno conocido como meteotsunami, es un movimiento del agua producto de lo que sucede en la atmósfera, a raíz de un frente que empuja el agua y que provoca esta ola gigante, apodada comunmente como "mini tsunami". Además de la muerte de un joven, que falleció después de golpear contra las rocas, se reportaron varios heridos por este repentino crecimiento del mar.

En los videos que circularon en redes sociales se puede observar a las personas que estaban dentro del mar huir rápidamente, al mismo tiempo que advertían a las personas en la costa del hecho. Según reportaron, el hecho se replicó en Santa Clara, Camet y Mar del Plata.

El video del "mini tsunami" en Santa Clara, Mar Chiquita y Mar del Plata Mini tsunami en Santa Clara Según comentaron, la ola gigante llegó a aproximadamente unos 5 metros de altura, en donde Santa Clara fue el lugar que más incidentes se reportaron, según Defensa Civil. El joven fallecido fue asistido en el lugar por una embarcación que logró rescatarlo pero al llegar a un centro médico, se confirmó su deceso.

Qué es un meteotsunami El meteotsunami es un fenómeno poco frecuente que consiste en un movimiento brusco y repentino del nivel del mar, originado por condiciones atmosféricas específicas. A diferencia de los tsunamis tradicionales, no está vinculado a terremotos ni a movimientos sísmicos submarinos. Por su apariencia y magnitud, suele ser llamado popularmente “mini tsunami”.