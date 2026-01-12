Qué preparar en verano: ensalada verde con salmón ¡lista en pocos pasos!

Fresca, liviana y elegante, esta receta de ensalada verde con salmón es ideal para el verano , cuando buscás comer rico sin prender el horno. Combina hojas crocantes, pescado sabroso y un aliño simple que realza todo. Perfecta para un almuerzo rápido o una cena liviana, con aire gourmet pero sin complicaciones. ¡Manos a la obra!

1- Lavá y secá bien la rúcula y la lechuga . Colocalas en una ensaladera amplia: la base fresca de esta receta ideal para el verano .

2- Cortá el pepino en rodajas finas y la palta en cubos. Sumalos a las hojas para aportar textura y cremosidad.

3- Incorporá el salmón en láminas o trozos grandes. Condimentá con limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Mezclá suave para no romper los ingredientes.

Ensalada verde con salmón liviana, fresca y llena de sabor Ensalada verde con salmón liviana, fresca y llena de sabor Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de ensalada verde con salmón es una gran aliada del verano: fresca, nutritiva y visualmente atractiva. Funciona como plato principal liviano o como entrada elegante. Podés adaptarla fácilmente, sumando semillas, queso o una vinagreta más intensa. Servila apenas armada para disfrutar al máximo la frescura de las hojas y el sabor del pescado. Ideal para comer bien sin resignar placer. ¡A disfrutar!