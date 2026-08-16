Así preparás un delicioso calzone de espinaca y queso en pocos pasos
Ideal para variar la clásica pizza, el calzone de espinaca y queso ofrece una masa crocante con un relleno cremoso y delicioso.
El calzone de espinaca y queso es una preparación italiana irresistible, con una masa dorada y crocante que envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor. Esta es una de las recetas perfectas para variar la clásica pizza y disfrutar de una comida abundante, casera y fácil de compartir.
La combinación de espinaca, ricota y mozzarella aporta una textura suave que contrasta con la masa recién horneada. Dentro de la cocina italiana, el calzone se destaca por su practicidad y por la posibilidad de adaptar el relleno con distintos quesos y vegetales. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos (más 1 hora de levado)
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 300 ml de agua tibia (para la masa)
- 20 g de levadura fresca (para la masa)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la masa)
- 1 cucharadita de sal (para la masa)
- 1 cucharadita de azúcar (para la masa)
- 400 g de espinaca fresca (para el relleno)
- 250 g de ricota (para el relleno)
- 250 g de mozzarella rallada (para el relleno)
- 80 g de queso parmesano rallado (para el relleno)
- 1 cebolla pequeña (para el relleno)
- 1 diente de ajo (para el relleno)
- 1 cucharada de aceite de oliva (para el relleno)
- Sal a gusto (para el relleno)
- Al gusto pimienta negra y nuez moscada (para el relleno)
Pasos
- Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Incorporar la harina, el aceite de oliva y la sal. Amasar durante unos minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrir y dejar levar durante aproximadamente 1 hora.
- Para preparar el relleno, saltear la cebolla y el ajo picados con el aceite de oliva. Agregar la espinaca y cocinar hasta que reduzca. Retirar del fuego, dejar enfriar y escurrir muy bien para eliminar el exceso de líquido.
- Mezclar la espinaca con la ricota, la mozzarella, el queso parmesano, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Dividir la masa en cuatro porciones y estirar cada una formando discos. Distribuir el relleno sobre una mitad, dejando libre el borde. Doblar la masa sobre sí misma y cerrar los bordes presionando con los dedos o con un tenedor.
- Colocar los calzones sobre una placa aceitada y hornear a 220 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén bien dorados. Dejar reposar unos minutos y servir el calzone de espinaca y queso bien caliente.