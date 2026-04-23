Así eliminan el olor a sudor de las sábanas en minutos

Funciona. Es simple. Y está en tu cocina. El vinagre blanco se volvió uno de los trucos más usados para quitar el olor a sudor de las sábanas . Elimina residuos y deja la tela fresca y suave. Cada vez más personas lo suman al lavado. Recuerda que no blanquea.

El mal olor no viene del sudor en sí. Aparece cuando bacterias lo descomponen y se quedan en las fibras. Esto pasa mucho en sábanas, ya que están en contacto directo con el cuerpo durante horas.

Un truco de limpieza para las sábanas. Fuente. IA Gemini.

El vinagre blanco actúa como desodorizante natural. Tiene propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar esos microorganismos que generan el olor. Además, rompe residuos que quedan atrapados tras varios lavados.

El truco es fácil. Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco. Deja las sábanas en remojo durante 15 a 30 minutos antes de lavarlas. Luego, lava como siempre. Esto ayuda a quitar el olor sin dañar la tela.

Otra opción rápida: agrega media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante. Durante el lavado, actúa en las fibras y elimina olores sin dejar perfume fuerte.

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Dato importante

Un dato importante: no excedas la cantidad. El uso en exceso puede dejar olor ácido o afectar algunas telas delicadas. En algodón y poliéster, el resultado suele ser muy bueno.

Este truco también sirve para fundas de almohadas y ropa de cama que se amarillea con el tiempo. El sudor, los aceites y el calor generan acumulación que el vinagre ayuda a soltar.