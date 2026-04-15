Artemis II: el impactante efecto que sienten los astronautas al ver la Tierra desde tan lejos

Los astronautas de Artemis II volvieron a poner sobre la mesa una de las experiencias más intensas que puede atravesar un ser humano fuera del planeta. La tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresó a la Tierra el viernes 10 de abril, y ese viaje reavivó el interés por el llamado "overview effect".

La misión fue histórica por varios motivos. NASA la presentó como el primer vuelo tripulado de Artemis y el primer sobrevuelo humano alrededor de la Luna en más de medio siglo. Durante el viaje, la nave Orion llevó a esos astronautas a una distancia récord de 252.756 millas de la Tierra, una marca que superó el registro anterior de Apollo 13.

Ese contexto ayuda a entender por qué la experiencia de Artemis II no se reduce a un logro técnico. Ver la Tierra desde tan lejos, suspendida en la oscuridad, suele provocar en los astronautas una mezcla de asombro, fragilidad y pertenencia. La Agencia Espacial Canadiense explica que, cuando observan el planeta desde el espacio, muchos sienten una apreciación más fuerte por la Tierra, por su aparente delicadeza y por la conexión compartida entre todos los seres humanos .

Muchos astronautas describen una sensación profunda al ver el planeta desde el espacio, con una nueva conciencia sobre su fragilidad y su unidad.

El término overview effect fue acuñado por el autor y filósofo espacial Frank White en un libro publicado en 1987. NASA lo resume como un cambio poderoso en la forma de pensar la Tierra y la vida, mientras que distintos testimonios de astronautas repiten ideas similares: fronteras que desaparecen, una atmósfera delgada y la sensación de que el planeta entero funciona como un único hogar.

En uno de los materiales de NASA dedicados a este fenómeno, el exastronauta Bob Behnken describió esa percepción como la conciencia de estar frente a “un solo planeta con una atmósfera compartida”. Esa mirada aparece una y otra vez en los relatos de quienes pasaron por órbita o se alejaron aún más. No se trata solo de belleza visual, sino de una experiencia emocional difícil de traducir con exactitud.

La ciencia intentó ponerle marco a esa vivencia. Un trabajo académico de 2016 sostuvo que el fenómeno puede entenderse a partir del asombro y de experiencias de autotrascendencia, es decir, momentos en los que la percepción individual se corre del centro y se siente parte de algo mucho más grande. Estudios más recientes incluso exploran si entornos inmersivos, como la realidad virtual, pueden recrear una parte de ese efecto y reforzar la conexión con la naturaleza, aunque los propios investigadores advierten que todavía hacen falta más pruebas para medir su alcance real.

Por eso, el regreso de Artemis II dejó mucho más que imágenes impactantes. También volvió a instalar una pregunta que acompaña a la exploración espacial desde hace décadas: qué les pasa a los astronautas cuando miran hacia abajo y descubren que la Tierra, vista desde lejos, parece más pequeña, más frágil y también más unida de lo que se siente desde la superficie.