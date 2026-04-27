Aries, Leo y Sagitario: los signos que más duelen y que no pueden soltar

El patrón que atrapa a Aries, Leo y Sagitario en relaciones intensas. Pasión o desgaste: los signos de fuego y sus peores elecciones amorosas.

Pasa todo el tiempo. Hay relaciones que no funcionan, pero tampoco se terminan. Aries, Leo y Sagitario caen en vínculos intensos que los desgastan, los confunden y los atrapan. Estos signos de fuego chocan con energías opuestas que los descolocan, pero también los enganchan sin salida.

Aries, Leo y Sagitario y amores tóxicos Aries siempre vuelve a Escorpio, aunque jure lo contrario. Hay una atracción fuerte que no se explica fácil. Escorpio tiene una intensidad que Aries no puede ignorar. La relación es pura chispa: discusiones, reconciliaciones, tensión constante. Todo se vive al límite. El problema es el desgaste. Se lastiman, pero no logran cortar el lazo.

astrología, amor, parejas, cama El horóscopo destaca la intensidad con la que viven cada encuentro íntimo. Shutterstock

Leo, en cambio, cae una y otra vez con Acuario. Es una conexión que descoloca. Acuario no gira alrededor de Leo, no lo valida, no le da lo que espera. Y ahí está el gancho. Leo busca atención, pero recibe distancia. Esa falta lo obsesiona. Pierde el control emocional y queda atrapado en un vínculo que no lo llena.

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