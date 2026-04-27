Aries, Leo y Sagitario: los signos que más duelen y que no pueden soltar
El patrón que atrapa a Aries, Leo y Sagitario en relaciones intensas. Pasión o desgaste: los signos de fuego y sus peores elecciones amorosas.
Pasa todo el tiempo. Hay relaciones que no funcionan, pero tampoco se terminan. Aries, Leo y Sagitario caen en vínculos intensos que los desgastan, los confunden y los atrapan. Estos signos de fuego chocan con energías opuestas que los descolocan, pero también los enganchan sin salida.
Aries, Leo y Sagitario y amores tóxicos
Aries siempre vuelve a Escorpio, aunque jure lo contrario. Hay una atracción fuerte que no se explica fácil. Escorpio tiene una intensidad que Aries no puede ignorar. La relación es pura chispa: discusiones, reconciliaciones, tensión constante. Todo se vive al límite. El problema es el desgaste. Se lastiman, pero no logran cortar el lazo.
Leo, en cambio, cae una y otra vez con Acuario. Es una conexión que descoloca. Acuario no gira alrededor de Leo, no lo valida, no le da lo que espera. Y ahí está el gancho. Leo busca atención, pero recibe distancia. Esa falta lo obsesiona. Pierde el control emocional y queda atrapado en un vínculo que no lo llena.
Sagitario termina enganchado con Cáncer. Es una mezcla que sorprende. Sagitario vive desde la libertad, pero Cáncer lo lleva a un lugar más profundo. Le despierta emociones que no quiere enfrentar. Lo baja de la mente al corazón. Y eso lo desarma. Se queda más de lo que pensaba, incluso cuando ya no se siente bien.