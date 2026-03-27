Árbol limonero: cómo curar sus hojas y ramas utilizando ajo

Adiós a los pulgones, gusanos minadores y cochinilla del limonero con estos repelentes a base de ajo.

Un árbol limonero puede ser la atracción principal en un jardín, sin embargo, estos árboles frutales son muy propensos a atraer plagas que lo deterioran rápidamente. En este contexto, el ajo aparece como un salvavidas para las hojas y ramas de nuestro limonero.

Por qué las plagas eligen el limonero Este árbol es elegido por las plagas más comunes del jardín como gusano minador, pulgones, cochinilla algodonosa y araña roja. Todos estos parásitos se alimentan de hojas y frutos, viendóse atraídos por el follaje tierno y rico en savia. Verlos puede encender todas las alarmas de los jardineros pero por suerte tienen solución.

Se puede preparar un potente repelente con ajo para eliminarlas. Este ingrediente es un potente insecticida y fungicida, gracias a su olor penetrante y sus compuestos de azufre (alicina) que desorientan y alejan a todo tipo de insectos.

Cómo hacer una infusión de ajo Para combatir plagas del jardín, el INTA recomiedan hacer una infusión de ajo. Para esto, se debe remojar 5 o 6 dientes de ajo durante 24 horas, luego conocinarlo a fuego lento durante 20 minutos para finalmente dejarlo enfríar y aplicar. Este método resulta ideal para quienes quieran prevenir enfermedades en su limonero.

Otra receta consiste en crear una mezcla de alcohol de ajo. Se deben conseguir 5 o 6 dientes de ajo y colocarlos en medio litro de alcohol. Se deja macerar al menos 10 días (se lo puede colocar en la heladera ya que el frío potencia el efecto insecticida). Este mètodo funciona como curativo para pulverizar en plantas y en el suelo en varias aplicaciones.