Alerta roja en la cocina: los alimentos que deberías evitar en verano para no sufrir con el calor

Los que saben de nutrición aconsejan evitar algunas comidas y bebidas para facilitar la digestión durante el verano.

El verano y las altas temperaturas son agotadores y además pueden contribuir a complicar la digestión. Los expertos en nutrición revelan que hay algunos alimentos y bebidas que es importante eliminar durante el periodo estival.

Lo que no hay que consumir en verano Cuando el termómetro está en aumento no todos los alimentos son aliados del cuerpo. Algunos pueden generar pesadez, dificultar la digestión y hasta contribuir a que el cuerpo se deshidrate. Es por eso que aconsejan moderar la ingesta de algunas comidas.

Gemini_Generated_Image_xj61ltxj61ltxj61 Estos alimentos no se aconsejan en verano. Fuente: IA Gemini. Al añadir a la dieta comidas muy voluminosas ricas en grasas obliga al sistema digestivo a realizar un esfuerzo extra aumentando la temperatura corporal interna. Es por eso que se recomienda optar por ensaladas frescas con proteínas magras, frutas o sopas frías.

Para entender mejor, las pizzas, hamburguesas y los snacks son ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio. Estos componentes no solo son poco nutritivos, sino que contribuyen a la retención de líquidos y pueden aumentar la sensación de pesadez y sed.

Por otra parte, el exceso de sal, presente en embutidos, quesos curados, comidas enlatadas y caldos concentrados, favorece la retención de líquidos, lo que puede causar hinchazón y, paradójicamente, aumentar la sensación de sed y riesgo de deshidratación. Se aconseja condimentar con limón, especias o hierbas frescas.